Si Marta Lucía Ramírez renuncia, Duque nombraría a otra mujer en la Vicepresidencia

El presidente señaló que ella aún no le ha manifestado nada con relación a su posible renuncia para aspirar a las elecciones presidenciales de 2022. También, el mandatario habló sobre el regreso del glifosato.

Los días de Marta Lucía Ramírez como vicepresidenta están contados para muchos conocedores de los tejemanejes de la política. La razón principal son las próximas elecciones presidenciales, a las que, en pasadas ocasiones, Ramírez ha participado como precandidata, candidata y, en el último caso, como fórmula presidencial de Iván Duque.

Por eso se habla de que en los próximos días estaría renunciando para no inhabilitarse y poder participar de la contienda electoral. A la par que se da por hecho su salida, también en los corrillos políticos se comenta quién podría ser su reemplazo y, desde ya, el presidente Duque aseguró que sería una mujer quien llegue a la Vicepresidencia, si Ramírez decide en definitiva aspirar a la Casa de Nariño.

“Hice esa promesa en campaña, no solo me gustaría, si la vicepresidenta opta por participar en el proceso electoral, buscaré una mujer que me acompañe en el resto de mi período”, dijo en entrevista a Noticias RCN sin decir nombre alguno.

Sobre el mismo tema, señaló que Ramírez aún no le ha comentado nada y él tampoco le ha preguntado porque “ella debe tomar esa decisión y no quiero que esa decisión este presionada por mí”, dijo al mismo medio.

De ella apuntó que es una patriota y una mujer que aportaría en el certamen electoral. “Claramente si decide aspirar, le va a traer una gran contribución a la democracia por su talante y talento”. Por ahora, para su reemplazo suena la ministra de Transporte, Ángela María Orozco y el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, Camilo Gómez, quien, por lo dicho por el presidente, quedaría descartado. También se comentaba de la exministra Alicia Arango, sin embargo, ella manifestó a W Radio que descartaba la posibilidad.

Así mismo, en la misma entrevista fue cuestionado por el tema de las mujeres y su presencia en el gabinete, que ahora mismo no llega al 30%. Sobre esto, el mandatario respondió que “los procesos son siempre dinámicos, no solamente este Gobierno ha marcado un hito histórico en 200 años de historia republicana al contar, por primera vez, con una vicepresidenta, sino que por primera vez ha tenido una mujer en el Ministerio del Interior y, en algún momento, hemos tenido más mujeres que hombres”.

Aunque el jefe de Estado insista en su compromiso por la representación y liderazgo de la mujer, en el Consejo de Estado se estudian cinco demandas a nombramientos de tres ministros y el director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Víctor Muñoz, debido a que Duque debió considerar y nombrar a alguna mujer para mantener la Ley de Cuotas (581 de 2000), que exige un 30% de mujeres en las categorías de cargos, es decir, 30% de mujeres ministras, 30% de mujeres directoras de departamentos administrativos, así sucesivamente.

Como bien dijo que los gabinetes son dinámicos, se espera que, en el marco del avance de las demandas, el mandatario haga nuevos cambios en las carteras y lleguen nuevas mujeres.

Regreso del glifosato

En la misma entrevista, el presidente Duque comentó que la aspersión con glifosato está prevista para reactivarse en abril. “Hemos adelantado todos los pasos que ha reclamado la Corte Constitucional para dar las garantías en materia de salud. Estamos pendientes de una tutela, nuestra meta es tener activo el programa en abril”, dijo.

El mandatario usó los mismos argumentos del Gobierno en cuanto a que la aspersión no es la única estrategia, sino una acción más en procura de enfrentar el narcotráfico, que es “el enemigo más grande, el responsable de asesinatos a líderes y los atentados contra personas en procesos de reincorporación y atentado contra el medio ambiente”.