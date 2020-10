Óscar Jair Bedoya Piraquive, quien fue expulsado de la comunidad cristiana por apoyar a un primo gay, dice que la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional “es un bolsillo más de mi familia”.

Óscar Jair Bedoya Piraquive creció en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional pero fue expulsado por su tía María Luisa Piraquive, la mujer que protagoniza una polémica en el país por discriminar a las personas en condición de discapacidad. (Lea: Escándalo por discriminación en iglesia cristiana contra discapacitados)

Piraquive expulsó a Óscar Jair, quien era pastor, en 2003, cuando este respaldó a su primo, quien se declaró públicamente homosexual. En diálogo con Blu Radio, Óscar asegura que le ofrecieron regresar a la iglesia a cambio de hacer un video retractándose, pero dice enfático que no lo sedujo el dinero. (Escuche la entrevista) Como indicó Óscar Jair, la iglesia que fundó Luis Eduardo Moreno en la década de los 90 se ha transformado -al pasar de los años- en uno de los movimientos cristianos más grandes del país, al punto de tener su propio partido político, el Mira. La iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional fue tomada por María Luisa Piraquive en 1996, cuando murió Luis Moreno. En ese momento, la viuda decidió cambiar los estatutos para permitir que las mujeres hicieran culto, la entidad se convirtiera en un partido político y manejara a su antojo los dineros recogidos a los fieles.

Según Bedoya Piraquive, ahora la iglesia “es un bolsillo más de mi familia”. “No les exigen dinero a los fieles, lo hacen de manera coercitiva, diciéndoles que Dios los va a castigar si no contribuyen”, y agrega que “hablan del partido Mira como la obra material de Dios, incluso si usted no vota por el MIRA prácticamente está pecando”. Gracias a ofrendas y diezmos, que en teoría son para la iglesia, la familia Piraquive se ha hecho a propiedades en La Florida, Estados Unidos, por valor de 13 millones de dólares, relata Bedoya. “Es una clara demostración que personas que se hacen llamar instrumentos de Dios lo único que buscan es manipular de una forma grotesca y denigrante la poca voluntad que les queda a las personas que llegan a semejante secta”, indica Óscar Jair con respecto a María Luisa Piraquive. (Vea: Discriminación en la Iglesia de la familia Piraquive)

Confesó que María Luisa y su hija Alexandra, actual senadora por el Mira, han ampliado sus diferencias por temas relacionados con la ley antidiscriminación promovida por el senador Carlos Baena y en la que “ella se manifiesta como homofóbica”. (Lea: Una persona discapacitada no es incapacitado: Angelino Garzón).

Nota del Editor: Este artículo se modificó para eliminar el nombre de una persona que estaba siendo objeto de actitudes discriminatorias y de estigmatización sobre el honor, intimidad e imagen.