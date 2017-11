Sin quórum para la JEP, otra vez

-Redacción Política

Quedan, exactamente 12 días para que el mecanismo especial legislativo o “fast track” deje de existir. Hasta el próximo 30 de noviembre el que, se suponía, serviría como una salida expedita para implementar el Acuerdo de Paz tendrá plazo para sacar adelante, al menos, la que ha sido denominada como la columna vertebral de los textos de La Habana: la Jurisdicción Especial de Paz.

El asunto es que, además del tiempo, ha cobrado mucha mayor fuerza la otra principal amenaza para la materialización de los pactos de Cuba, que no es otra cosa distinta al ausentismo legislativo. Por séptima vez, la sesión en la plenaria del Senado tuvo que aplazarse por cuenta de la falta de quórum necesaria para comenzar la discusión y posterior votación de la JEP, cuya finalidad es la de juzgar a los actores involucrados en el conflicto armado.

La situación generó tal preocupación que, incluso, ya hay algunos congresistas que advirtieron que la Procuraduría podría entrar a ejercer acciones disciplinarias en su contra. “Llamo al procurador para que tome atenta nota de lo que está ocurriendo. Porque los senadores que no estén en el recinto, contra ellos debe comenzarse una acción disciplinaria si no tienen la debida justificación”, dijo el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda.

Su postura fue ratificada por el presidente del Congreso, el conservador Efraín Cepeda, quien anunció que ya puso a su equipo jurídico a estudiar las posibilidades de que los senadores ausentes sean sancionados. “No se consiguieron los 45 votos después de 27 intervenciones. Hago un llamado al Senado de estar presente. Veo a senadores que discuten y se retiran a la hora de la votación. Tenemos que cumplir con el deber”, dijo Cepeda.

Y es que mientras la Corte Constitucional avalaba el Acto Legislativo que le dio vida al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, el Congreso se rehusaba a aprobar el articulado que lo reglamenta. Al parecer, la subcomisión que se conformó desde la semana pasada para solventar las principales dudas de los partidos políticos en torno algunos artículos del documento de la ley estatutaria, no logró mayores consensos. En ese sentido, ni siquiera alcanzó la votación la propuesta de votar en bloque los aspectos en los que no había mayores objeciones.

El senador del Partido Liberal, Horacio Serpa, expuso ante la plenaria del Senado una proposición en la que se establecía una votación por etapas: en la primera, se negarían las modificaciones a la JEP consideradas como inconstitucionales; en la segunda, se rechazarían otras tantas que iban en contravía de lo pactado; y en la tercera, se votaba la posibilidad de discutir artículo por artículo aquellos puntos clave que aún generaban debate como la participación política de la desarmada guerrilla de las Farc. Pero los votos no alcanzaron y el presidente del Senado tuvo que levantar la sesión.

Acto seguido, anunció que dicha subcomisión se reunirá, una vez más, la mañana de este miércoles en el Ministerio del Interior, para avanzar en los elementos que aún generan desacuerdo entre partidos como Cambio Radical y el propio conservatismo. Porque, además de la participación en política, aún quedan asuntos fundamentales dentro de la ley estatutaria pendientes por discutir, como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los magistrados del sistema de justicia transicional, o la comparecencia de terceros ante la JEP.

Sólo hasta las 11:00 de la mañana del miércoles se conocerá si hubo o no un acuerdo político para avanzar en la votación, especialmente, después del llamado que le hizo al Congreso el presidente Juan Manuel Santos tras conocer la decisión de la Corte Constitucional en torno al Acto Legislativo de la JEP. Si el Legislativo falla, ahí sí el Gobierno tendrá que sacar el “as bajo la manga” que viene estudiando para cumplir con su palabra empeñada y hacer de esta, una paz estable y duradera.

Los que no votan la JEP

La siguiente lista revela los senadores y partidos que no votaron la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, aunque excluye a 14 congresistas a quienes sí se les aceptó el impedimento que radicaron en la plenaria.

Cambio Radical

Arturo Char

Germán Varón Cotrino

Bernabé Celis

Juan Restrepo

Rosmery Martínez

Daira Galvis

Carlos Fernando Motoa

Partido Conservador

Nora García burgos

Laureano Acuña

Javier Mauricio Delgado

Olga lucía Suárez Mira

Hernán Andrade

Eduardo Enríquez maya

Jorge Pedraza

Juan Manuel Corzo

Luis Emilio sierra Grajales

Fernando Tamayo (incapacitado)

Partido Liberal

Andrés Cristo

Viviane Aleyda morales hoyos

Álvaro Ashton

Javier Álvarez Montenegro

Luis Fernando Duque García

Edison delgado Ruiz

Mario Alberto Fernández Alcocer

Sofía Alejandra Gaviria correa

Centro Democrático

Paloma Susana Valencia Laserna

Susana Correa Borrero

Alfredo Rangel Suárez

Iván Duque Márquez

Fernando Nicolás Araújo Rumie

José Obdulio Gaviria Vélez

Orlando Castañeda Serrano

Daniel Alberto Cabrales Castillo

Everth Bustamante García

Jaime Alejandro Amin Hernández

Ernesto Macías Tovar

Carlos Felipe Mejía Mejía

Nohora Stella Tovar Rey

Rigoberto Barón

Partido de La U

José Alfredo Gnecco Zuleta

Óscar Mauricio Lizcano Arango

Miguel Amin Escaf

Eduardo Enrique Pulgar Daza

Sandra Elena Villadiego

Milton Rodríguez

Polo Democrático

Senén Niño Avendaño