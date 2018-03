Sin ser candidato, Roberto Gerlein sacó más de 8.000 votos al Congreso

-Redacción Política

No era candidato, no hizo campaña y de hecho en enero pasado había anunciado su decisión de no repetir curul para el período 2018 – 2022. Aún así, el senador conservador Roberto Gerlein consiguió este domingo 8.134 votos al Senado.

La razón, el político barranquillero sí se había inscrito inicialmente para las elecciones a Senado y cuando anunció la decisión de retirarse y no aspirar a conservar su curul, la Registraduría no sacó su nombre de las listas del partido y finalmente en el tarjetón apareció en la casilla número 5.

A mediados de enero Gerlein, el congresista más longevo de Colombia, anunció su decisión de retirarse del Congreso argumentando que cuestiones de salud le impedían continuar con su labor pues la altura de Bogotá le afecta y su médico le dijo que los constantes viajes entre la capital y Barranquilla podían hacerle mucho daño.

"Me inscribí hace un mes pensando que podía superar el escollo de mi enfermedad coronaria, pero cada vez que voy a Bogotá me siento con problemas de respiración, de apatía, generales, mi estado se complica con la altura. Entonces lo mejor es no desafiar la naturaleza", sostuvo entonces

Gerlein entró al Congreso, a través de la Cámara de Representantes, el 20 de julio de 1968, y desde entonces solo dejó su curul un año y medio cuando fue nomnbrado ministro durante el gobierno de Belisario Betancur.