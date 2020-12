Solo dos de cada cinco colombianos estarían vacunados en 2021, según Duque

En diálogo con La República, el jefe de Estado defendió que se adelantan negociaciones bilaterales con varios fabricantes en búsqueda de la vacuna contra el COVID-19 y sostuvo que se han firmado acuerdos de confidencialidad con cuatro de ellos.

Días después de que en el Congreso se confirmó –con base en información oficial del Ministerio de Salud–, que los colombianos que no hacen parte del personal sanitario, no tienen comorbilidades y no son mayores de 60 años serían vacunados contra el COVID-19 solo a partir de 2022, este lunes el propio presidente Iván Duque reveló que la meta, si se logra “ampliar la capacidad”, es que en el próximo año sean vacunadas 20 millones de personas, lo que corresponde al 41 % de la población.

En una entrevista con el diario La República, el primer mandatario defendió que Colombia hace parte de la iniciativa Covax (un esfuerzo mundial de vacunas) y manifestó que gracias a ello se recibirán vacunas para el 20 % de la población colombiana, es decir, apenas una de cada cinco personas.

“En la actualidad, más de 180 países se han adherido formalmente a la iniciativa, que cuenta con un portafolio de 10 candidatas a vacunas, entre otras las que se encuentran ya desarrolladas por AstraZeneca, Sanofi y Moderna”, dijo.

Sin embargo, declaró que el país “está trabajando en ampliar la capacidad de vacunación” para alcanzar una meta de 20 millones de personas vacunadas (dos de cada cinco) durante 2021.

El mandatario destacó que su gobierno avanza en negociaciones bilaterales con varios fabricantes y señaló que se han firmado acuerdos de confidencialidad con cuatro de ellos. “El objetivo principal de realizar estas compras directas a fabricantes es acelerar el cronograma esperado de vacunación y ampliar el porcentaje de la población que sería vacunado durante 2021”, agregó.

El jefe de Estado le dijo además a La República que la presentación de una tercera reforma tributaria estará sujeta a una comisión que “ha venido realizando un análisis exhaustivo de la estructura impositiva” del país.

“Estamos a la espera de las conclusiones, e iniciar una discusión sobre la estrategia fiscal que permita fortalecer la reactivación económica, la generación de nuevos ingresos, la focalización del gasto, y la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo”, explicó.

Ante la duda de cómo se va a enfrentar la deuda pública que superará 60 % del PIB, el presidente indicó que el reto será implementar una política que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas, “en un entorno que sea amigable con la recuperación económica inclusiva”. Por ello, aseguró que se está trabajando en el diseño de una estrategia que simultáneamente garantice la “convergencia de la deuda a niveles prudenciales, a la vez que se potencie la inclusión social y las bases de un crecimiento económico sólido”.

Aunque reiteró que no apoya el proyecto de reducir la jornada laboral presentado el Centro Democrático, Duque manifestó que queda el 2021 “para retomar muchos de los proyectos que quedaron inconclusos”, como la reforma pensional.