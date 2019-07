“Soy un defensor del Acuerdo de Paz”: Lidio García

Alfredo Molano Jimeno - Twitter: @AlfredoMolanoJi

¿Cómo es la historia de que usted en su juventud fue músico y termina metido en la política?

Toda la vida he tenido mi vena artística. Estuve en la música muchos años a nivel profesional, grabé muchos éxitos en Colombia, pero esa es una etapa quemada en mi vida. Me he dedicado ciento por ciento a la política, y aquí me he mantenido haciendo un trabajo decente. Eso me da la posibilidad de presidir el Congreso. Y es que nací en un hogar en el que la política era tema central. Mi padre, quien también se llama Lidio, es médico y ganadero, muy interesado en la política, pero era conservador. Fue amigo personal de Álvaro Gómez y de Raimundo Emiliani Román. Por eso a mi papá le dio muy duro cuando me fui al Partido Liberal. Me hizo el reclamo porque, como tenemos el mismo nombre, le pareció terrible que hubiera un Lidio García inscrito en el liberalismo. Era 1994 y yo aspiraba al Concejo de El Carmen de Bolívar, y yo esta convencido de defender el ideario de mi partido. Él tiene noventa años y sigue muy activo.

¿En qué terminó la diferencia con el expresidente Uribe en los debates de la objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP?

Eso fue un acaloramiento del debate. No fue más, solo que luego le pusieron pimienta al cuento y hasta dijeron que me había pegado, pero eso es una total mentira. Eso no pasó a mayores. Lo que ocurrió es que yo presenté una moción de suficiente ilustración, al Centro Democrático no le gustó y el expresidente me hizo el reclamo.

¿Pero es o no verdad que Uribe le dijo que usted no iba a ser presidente del Senado?

No, no es verdad. Eso fue una un acaloramiento del momento, el resto es puro chisme. Después hablamos, incluso ayer me reuní con el Centro Democrático, como me he reunido con todos los partidos como aspirante a la Presidencia del Senado.

Le puede interesar: El vertiginoso ascenso político de Lidio García

Por cierto, dicen que con un liberal en la Presidencia del Congreso, al Gobierno le va a quedar más difícil impulsar su agenda legislativa, ¿qué opina de esa afirmación?

Los liberales nos declaramos en independencia y apoyaremos al gobierno Duque en lo que nos convenza y, en lo que no, tendremos nuestra propia lectura. Hay temas en los que hemos tomado posiciones, como lo es el Acuerdo la Paz. No podíamos votar unas objeciones que iban en contra de lo pactado. Pero si el Gobierno llega con un proyecto que beneficie al país, pues los respaldaremos.

¿Usted se declara defensor de los acuerdos de paz?

Soy un defensor. Bueno o malos, esos son los acuerdos que hicimos y gracias a ellos hoy tenemos un escenario distinto en Colombia.

¿Considera que al Acuerdo de Paz se le pueden hacer modificaciones, como lo ha planteado el Gobierno y el Centro Democrático?

No se pueden cambiar. La palabra empeñada debe ser cumplida de parte y parte. Soy de los que prefiere tener a los señores de la Farc en el Congreso discutiendo que tenerlos en el monte echando bala. En democracia es más fácil confrontarlos y nadie puede dudar de que el país ha mejorado con la desmovilización de la guerrilla. Lástima que la violencia se haya trasladado, pero se debe a otros factores. No me arrepiento de haber apoyado la paz.

¿Cuál va a ser su prioridad como presidente del Congreso?

Brindarles garantías a todos los colegas, a todas las bancadas, a todos los partidos políticos. Quiero un Congreso en el que reinen la equidad y la independencia. Quiero hacer una presidencia garantista.

¿Qué opinión tiene de la idea del Centro Democrático de impulsar la doble instancia retroactiva?

No la conozco en detalle, pero no estoy de acuerdo porque va a generar muchas posiciones encontradas y dificultades en la agenda legislativa. En mi partido vamos a tener una reunión esta semana para estudiar a fondo el tema y tomar una decisión en bancada.

Pasando a los temas incómodos, ¿en qué va su proceso por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia?

Desde el año 2006, cuando llegué al Congreso, hace trece años, mis enemigos políticos me sacaron ese tema porque me gané la curul en la Cámara, y lo hicieron mediante chismes y mentiras; pero cuando crearon la figura de la silla vacía se acabó el problema. Les dejó de interesar que yo saliera. Y ahí lleva trece años esa investigación preliminar, quedando por muchos años así, en una preliminar. Evidentemente no hay elementos que permitan involucrarme. Cuando uno hace política está expuesto a persecuciones y montajes, eso es lo que me ha pasado a mí. Si yo hubiera tenido casos graves no estuviera en el Congreso, no hubiera permanecido como congresista trece años y menos me hubiera atrevido a aspirar a ser presidente de la corporación. Así que el país puede tener la tranquilidad de que tendrá un presidente del Congreso decente y sin tacha en su vida pública.

¿Cuál ha sido su relación con el exgobernador Joaco Berrío?

En política, ninguna. Él era candidato de Cambio Radical, voté por él, pero salió a mitad del gobierno. Lo conozco como un empresario exitoso.

¿Porqué lo han relacionado con el llamado Cartel de la Toga?

Eso no es verdad. Nada tengo que ver, ni me han relacionado con eso.

Pero a usted lo visitaban en su oficina funcionarios que fueron capturados por esa investigación...

No, no tengo nada que ver con eso. No me investigan por nada que tenga que ver con eso. No he sido mencionado ni he estado en eso nunca en mi vida.

¿También hay unos audios en que usted aparece conversando con una registradora, en un supuesto tráfico de influencias?

Eso es simple. En las elecciones de hace cuatro años le querían robar la alcaldía a un muchacho liberal que ganó por diecisiete votos. Y yo llamé a alertar a la funcionaria de que estábamos atentos de que no nos robaran la elección. Lo que hice, como jefe liberal, fue defender a mi partido.