“Soy una abanderada de construir conjuntamente la memoria histórica”: María Juliana Ruiz

María Juliana Ruiz, primera dama de la Nación, manifestó que visibilizar su gestión social es algo que se hace “sin intenciones personales”. Esta declaración luego de que se conociera que ella estaría pidiendo a Archivo Nacional que patrocinara su biografía.

Este lunes, cuestionamientos y críticas hirvieron en redes sociales por cuenta de la reciente noticia de que María Juliana Ruiz, primera dama, habría solicitado al Archivo General de la Nación que patrocinara y gestionara su libro autobiográfico, sobre la gestión social que ha desempeñado desde esa figura.

Según Noticias Uno, la información la confirmaron varios funcionarios de dicha entidad, adscrita al Ministerio de Cultura, y que el libro estaría listo, posiblemente, a mediados de 2022, año en que el presidente Iván Duque dejará la Casa de Nariño.

Luego de que el noticiero difundiera la noticia de la reunión entre Ruiz y Enrique Serrano, director del Archivo General, la primera dama se pronunció. Aunque no se refirió a la noticia ni al asunto, expresó que sus intenciones no son personales sino que busca aportar a la memoria histórica.

“Soy una abanderada de construir conjuntamente la memoria histórica, la visibilización y el reconocimiento de la gestión social, manifestando siempre que esto se hace sin intenciones personales”, dijo Ruiz. En la declaración, emitida por Presidencia, expuso que desde que asumió la figura de primera dama se propuso conectar al país a partir de actividades y tácticas propias de la gestión social para “visibilizar, rescatar y reconocer” la labor que históricamente ha ejercido quien sea la esposa del presidente de la República, trabajo que, añadió, se hace “de manera absolutamente voluntaria, con generosidad y genuina vocación de servicio a la comunidad”. Además, también recalcó en que el rol que realizan las primeras damas se ha señalado bajo estereotipos y “juzgado bajo calificativos banales”.

Para deslegitimar esas visiones con las que no está de acuerdo, Ruiz resaltó lo logrado con LUNNA, la red de Líderes Unidos por los Niños, Niñas y Adolescentes de Colombia, con la que ella y su equipo han profundizado en defender el bienestar social. “La gestión social ha capitalizado y contribuido en la movilización, atención y formulación de acciones en defensa de la población más vulnerable, en aspectos como: desastres naturales, salud, minorías, educación, discapacidad, niñez, adolescencia, juventud, familia y adulto mayor”, mencionó.

Para evidenciar ese trabajo, insistió en que se ha desempeñado como primera dama “sin protagonismos, sin exigencias presupuestales, sino con el fin de dar a conocer la verdadera huella y legado del servicio de corazón de las primeras damas y gestores sociales de Colombia”.

Si bien es cierto que en su mensaje no hace alusión explícita a la obra a la que se refirió el medio de comunicación, sí hizo referencia a la construcción de la memoria histórica del país, misión, entre otras cosas, del Archivo General de la Nación. Ser primera dama no es ser funcionaria del Estado colombiano. La mujer que asume esa figura no deviene un salario, no es elegida por el pueblo y no tiene funciones oficiales.