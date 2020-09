A la discusión, promovida tanto por congresistas de la oposición como de gobierno, están citados los ministros de Comercio, José Manuel Restrepo, y de Agricultura, Rodolfo Zea, así como el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto.

En medio de la controversia desatada por el supuesto proceso para patentar la panela, este martes se tiene previsto que en el Senado haya un debate de control político en el que no solo se discutirá ese procedimiento, sino la crisis del sector panelero.

En contexto: Vino de panela, una alternativa para productores del país

A la discusión, que se realizará a las 10:00 de la mañana en la Comisión Quinta, están citados el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo; el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea, y el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González. Los citantes del debate son los senadores Guillermo García Realpe (Partido Liberal), Jorge Robledo (Polo Democrático), Jorge Eduardo Londoño (Alianza Verde) y Carlos Felipe Mejía (Centro Democrático).

La controversia se desató el pasado 20 de agosto, cuando –en tono irónico y tras preguntarse si después de “patentar la panela”, seguiría “patentar el café con leche”– el representante Fabián Díaz rechazó “las pretensiones de Riopaila de patentar la panela y con esto acabar a nuestros campesinos y pequeños productores de este endulzante”.

El congresista argumentaba que una solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se debe negar porque “la panela ha sido producida por el pueblo y es del pueblo” y agregó que ha pedido acompañamiento de la Procuraduría porque, de otorgarse la patente, “350.000 familias se verían afectadas y moriría una tradición”.

El portal Colombiacheck verificó sus afirmaciones y las contrastó con la información disponible en las bases de datos de la SIC, el Registro Único Empresarial y Social, Rues, entre otras entidades, encontrando imprecisiones y datos que no se corresponden con la realidad, ya que no es Riopaila quien adelanta el trámite, sino un particular y el proceso que se busca patentar, aunque similar al de la panela, tiene varias diferencias frente a la fabricación de la panela.

Como lo explicó el representante Díaz, la solicitud ante la SIC no es adelantada por Riopaila, sino que se encuentra en cabeza del ingeniero azucarero Jorge Enrique González Ulloa, quien busca patentar un método mediante el cual “se procesa la caña de azúcar y se extrae un jugo que preserva el policosanol, endulzante natural que limpia las arterias y elimina el colesterol”. González hace parte de la junta directiva y es uno de los mayores accionistas del Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla.

Sin embargo, el 21 de agosto, un día después de lo dicho por Díaz, Riopaila emitió un comunicado en el que niega ser “propietaria del producto Policane (nombre con el González bautizó el producto del proceso de producción que está intentando patentar) a nivel nacional o internacional”, así como tener “vínculo jurídico o comercial” con los dueños de la patente.

El policosanol es una sustancia que, sostiene González citando “estudios en Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, entre otros”, genera beneficios a la salud porque “reduce el colesterol, limpia las arterias y detiene la diabetes”, pero tiene el problema de que se evapora con facilidad. Por eso la caña con la que se prepara el jarabe que quiere patentar González no se puede quemar sino que debe ser cortada a mano y, al momento de calentar el jugo de caña para quitarle las impurezas, no pueden aplicarse más de 90 grados Celsius, según consta en la descripción de la solicitud de patente.