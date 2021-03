El senador Carlos Felipe Mejía se unió este martes a los nombres que ya suenan como precandidatos del Centro Democrático. Algunos sectores dentro de ese partido dicen que hay otras prioridades y que de candidaturas se debe hablar en el segundo semestre de 2021.

Era obvio. Si bien en muchos partidos están prácticamente decantados los precandidatos presidenciales que podrían ir a una consulta en marzo de 2022, en el uribismo, por el contrario, no hay nada medianamente definido. Se habla de algunos precandidatos, como Rafael Nieto Loaiza o Paloma Valencia, sin embargo, de manera oficial, solo son deseos.

Eso obedece a una directriz muy clara del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien les ha pedido a sus copartidarios que, primero que todo, se debe trabajar en temas de gran envergadura que ayuden al gobierno del presidente Iván Duque Márquez a sortear la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Es por eso que la proliferación de aspiraciones ha generado algo de incomodidad.

La más reciente fue la del senador Carlos Felipe Mejía, quien hizo el anuncio de su precandidatura en medio de la primera sesión en 2021 del Congreso, este martes. “Tengo las manos limpias y el corazón lleno de amor por esta patria para trabajar sin descanso por ella. Pongo en consideración de mi partido y de los colombianos, mi nombre como precandidato a la Presidencia de la República”, dijo.

Sin embargo, algunos sectores del uribismo han manifestado su inconformidad y hay quienes incluso han reconocido que uno de los incómodos con esos anuncios es el mismo Uribe. Otros más, cuyos nombres ya suenan como posibles precandidatos del Centro Democrático para 2022, defienden la aspiración de cualquier persona, no obstante, ponen de presente que el partido tiene unas metas que lograr antes de hablar candidaturas.

“Creo que todo el mundo tiene derecho de aspirar, pero no se pueden usar esas candidaturas para apalancar objetivos distintos a los de llegar a la Presidencia. El expresidente Uribe ya ha dicho que no es momento para estar hablando de candidaturas, sino de grandes temas nacionales. Por eso yo no he anunciado mi precandidatura”, señaló Rafel Nieto Loaiza a El Espectador.

En ese mismo sentido, señala que una de las principales preocupaciones del expresidente Uribe es ayudar al Gobierno Nacional a sacar adelante asuntos importantes, como la reforma tributaria. “En eso tiene razón Uribe, porque no es sano estar haciendo anuncios en este momento. Todos los períodos electorales generan polarización, y no debemos adicionar un factor más de polarización”, expresó. Incluso, resalta que ya muchos están lanzados a la Presidencia y se cuestiona hasta cuánto podrá esperar para no quedarse atrás.

Por su parte, el representante Edward Rodríguez, cuyo nombre también ha sonado entre los precandidatos, coincidió con Nieto en que la prioridad de la bancada está, y debería estar, en apoyar al presidente Iván Duque. “Creemos que este es el momento de trabajar y de apoyar al Gobierno. De las candidaturas se debería hablar en el segundo semestre, con propuestas serias. El expresidente Uribe lo ha dicho. Es el momento de solucionar los problemas de la ciudadanía y, luego sí, hablar de candidaturas”, comentó.

Si bien dice no estar incómodo con los recientes anuncios, asegura que quien se lance debe estar enfocado en el objetivo de ganar. “Si yo me lanzo, es para ser presidente. Creo que hay que estudiar a fondo el país y presentar una propuesta robusta para continuar con los éxitos del presidente Iván Duque. Eso se hace con políticas públicas”, anotó Rodríguez.

Otras voces que prefirieron mantener sus nombres en reserva confirmaron que sí existe incomodidad al considerar que hay campañas prematuras o que se está utilizando la precamapaña presidencial para apalancar candidaturas al Congreso de la República en 2022. En pocas palabras, dejan inferir que algunos anuncios no tienen la intención de convertirse en candidaturas serias. Además de Rodríguez y Nieto, también han sonado Paloma Valencia o Paola Holguín.

La proliferación de candidaturas desde el uribismo ha sido visto como uno de los impactos políticos de la prematura muerte del exministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo por causa del COVID-19. De alguna manera, Trujillo era considerado como el candidato presidencial indiscutible del uribismo en 2022, pero su deceso generó una especie de carrera por la recolección de las banderas de ese sector políticos y, de inmediato, son varios los que quieren ocupar ese lugar.