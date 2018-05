Telefónicamente, Humberto de la Calle explica su política ambiental a un estudiante

-Redacción Política

“Primero, antes que todo, quisiera, de parte personal, agradecerle por el trabajo que hizo con el proceso de paz”, expresó Edgar tan pronto supo que Humberto de la Calle estaba al otro lado de la línea escuchándolo.

La conversación telefónica fue posible después de que el líder del equipo negociador del Acuerdo de Paz aceptara el #RetoDeLos10Minutos de la iniciativa civil “Aló ¿Por favor Colombia?”. En esta oportunidad le correspondió hablar con Édgar Ernesto Moreno, un estudiante bogotano, quien expresó su preocupación por la aplicación de las políticas ambientales y el respeto de las comunidades indígenas.

El primer tema planteado por Édgar fueron los mecanismos a través de los cuales se pretende evitar el deterioro de las reservas naturales a nivel nacional.

De la Calle demostró su interés por esta problemática y explicó que este tipo de áreas son necesarias para prevenir la destrucción del medio ambiente. Además, llevó a discusión la situación actual de Bogotá y los intentos de la administración distrital por urbanizar la Reserva Forestal Thomas Van der Hammen, los cuales calificó de incorrectos por ir en dirección opuesta al equilibrio ecológico. Agregó que el modelo económico del país no debe seguir supeditado al uso de combustibles fósiles y abogó por otras alternativas como la potenciación de la agricultura sostenible.

Luego, Édgar cuestionó la prioridad que se le da al desarrollo por encima de la conservación del hábitat y preguntó al candidato sobre las acciones puntuales que tomaría para generar discusiones que controviertan esta realidad.

Tras manifestar su intención de darle un mayor control a la expedición de licencias ambientales y prohibir el uso del mercurio por el daño que produce en las fuentes hídricas, el dirigente liberal razonó acerca de los pros y contras que deja la explotación minera.

“La minería de metales, y en particular el oro, tiene un efecto débil frente a las finanzas públicas. Una regalía del 4% en un ejercicio costo/beneficio me parece que no justifica el daño que está produciendo” adujo.

Por último, el candidato caldense expuso su plan para atender a las comunidades indígenas que habitan los territorios en donde se llevan a cabo proyectos de aprovechamiento de los recursos naturales. Afirmó ser un defensor de los derechos de estas minorías y recalcó la importancia de las consultas previas para que las condiciones de vida de estas personas no se vean alteradas por la actividad minera.

Aquí puede ver la llamada completa entre Humberto De La Calle y Édgar