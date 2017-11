Tenemos que defender la patria del comunismo: general (r) Mendieta

-Redacción Política

Que el partido de Farc, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, obtuviera su personería jurídica y que Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, decidiera lanzarse a las elecciones presidenciales de 2018 no cayó bien en todos los sectores políticos. Una de las principales críticas ha sido que los candidatos de Farc puedan participar activamente sin pasar por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que aún espera a ser aprobada en el Congreso.

Uno de los que criticó la candidatura de ‘Timochenko’, fue el también candidato presidencial con el partido Patria Nueva, el general (r) Luis Herlindo Mendieta, quien fue secuestrado en 1998 por las Farc, después de la toma de Mitú y quien viajó a La Habana, siendo parte del grupo de 60 víctimas que se encontró con la exguerrilla en la capital cubana.

En un video que circula en redes sociales, Mendieta hace un llamado a los integrantes de las reservas de la Fuerza Pública para que apoyen su candidatura a la Presidencia. En la grabación de apenas un minuto, asegura que “tenemos que defender la patria, nuestros derechos” y dirigiéndose a los miembros de las Fuerzas Militares afirma que “de ustedes depende el futuro, no solo suyo, sino el de su familia y el del país”.

También, y retomando argumentos de otros sectores de derecha como el Centro Democrático, el exprocurador Alejandro Ordóñez y, recientemente, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, Mendieta asegura que, de no apoyarlo, “dadas las circunstancias, el comunismo y el socialismo del siglo XXI llegará al poder, y ustedes, sus familias y Colombia serán los principales afectados”.



Reserva Activa

Pero estas críticas de Mendieta no son nuevas. En entrevista con El Espectador, en marzo pasado, el general en retiro aseguró que el Partido Patria Nueva surgía como respuesta al descontento de las víctimas con el acuerdo: “Para nadie es un secreto que he sido crítico de la participación que se les dio a las víctimas de las Farc en el proceso de paz. Cuando se firmó el Acuerdo hicimos serios pronunciamientos, que reiteramos en la votación del plebiscito. Hubo un sector en el que estuvimos por el No. Lo que, en todo caso, estamos buscando es una representación política de la Fuerza Pública que ya no está en ejercicio”, dijo en esa ocasión.