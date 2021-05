“Tenemos que desbloquear la ciudad para darle vida”: representante Ortiz sobre crisis en Cali

La representante de la Alianza Verde se manifestó sobre los bloqueos que hay en las afueras de la ciudad y sobre los actos de violencia durante las manifestaciones.

En medio del paro nacional, la situación en Cali es claramente la más difícil de las principales ciudades del país. Los hechos de violencia que se han vivido en sus calles, los excesos policiales, los bloqueos, el desabastecimiento tienen a la capital del Valle del Cauca en una gran crisis política, económica y social. No ha servido de mucho la presencia de dos ministros y la visita exprés del presidente en la madrugada de este lunes.

Por eso, desde El Espectador hablamos con distintos representantes a la Cámara del departamento para que den su visión sobre lo que está pasando en la ciudad. En este último turno, la representante de los verdes Catalina Ortiz aseguró que lo vivido en la ciudad en las últimas semanas es el reflejo de problemas de violencia de la región. También calificó de criminales los bloqueos que han dejado a la ciudad sin comida y medicamentos.

Puede ver: “La Fuerza Pública no puede resolver la rabia y el hambre”: representante Hoyos sobre crisis en Cali

Para usted, ¿qué está pasando en Cali?

Esto es inédito, esto nunca había pasado en Cali. Entre lo inédito, es profundamente grave la cantidad de comida que se está perdiendo por no lograr pasar. El 90% del transporte masivo está dañado y no sabemos cuándo va a poder funcionar otra vez. Esto quiere decir que la gente que estudia y trabaja no lo puede usar. Es realmente grave los bloqueos porque son una violación a la libertad. No solo es un tema de libertad sino que son crímenes cuando no dejan pasar una ambulancia o cuando no permiten que lleguen medicamentos. Tenemos que estar todos de acuerdo con que se tiene que esclarecer el tema de las muertes, pero también que los bloqueos son violencia.

¿Qué está pasando con las agresiones de supuestos civiles contra los manifestantes?

Lo interesante es que todos están de acuerdo que teníamos unas camionetas que entregaban a la gente de primera línea comida y plata. Ahora, ¿quiénes son ellos? No se sabe. Unos dicen que de un lado y otros que del otro. Lo cierto es que hay grupos organizados que se tomaron este tema en Cali. Aquí hay una protesta pacífica con otras manifestaciones más complicadas.

¿Cómo cree que ha sido la labor del alcalde Ospina en este momento?

No es momento de tirarle Ospina, por decirlo de alguna manera. Hay que tratar de rodear al alcalde. Sin embargo, creo que muchos de nosotros estamos de acuerdo que nos hubiera gustado verlo con mucho más liderazgo y autoridad. Nadie niega que le tocó duro, pero nos hubiera gustado verlo mejor articulado con el Gobierno y la Policía. Lo hemos visto desaparecido.

Además: “Esto no se soluciona desde el centralismo bogotano”: representante Reyes Kuri sobre crisis en Cali

¿Qué piensa de la primera visita del presidente Iván Duque a Cali?

Nosotros venimos pidiendo la presencia del presidente porque tenemos un problema de descoordinación y de falta de autoridad en la ciudad. Consideramos que la presencia del jefe de Estado puede ser la manera de retomar el rumbo frente a lo que está pasando acá. Lastimosamente el presidente, que es el del partido de las jugaditas, nos aplicó la jugadita de venir a la medianoche para tomarse una foto cuando lo que necesitamos es que nos ayude a encontrar soluciones y cese la violencia. Es muy triste por la cantidad de muertos que tenemos, por la situación de orden público y porque tenemos parado el Mío. Por todos lados hay problemas. Tenemos que desbloquear la ciudad para darle vida económica y social.

Más allá de esto, ¿cómo ha actuado el Ejecutivo en la crisis?

El tema de la presencia del presidente no es una terquedad. Es que es una señal para el país de que un hecho tan inédito Duque viene y nos acompaña.

También: Presidente Iván Duque llegó a Cali de improviso para atender temas sociales y de seguridad

¿Qué papel ha jugado la minga en estos últimos días?

La minga tiene derecho a manifestarse como ciudadanos de Colombia. Pero creo que infortunadamente la minga, que anteriormente ha tenido un rol mediador, ha estado en el fuego cruzado de lo que está pasando. Ellos dicen que les están disparando y que son objetos de abusos. Y los habitantes están diciendo que la minga ha atentado contra ellos. Yo no sé cuál es verdad solo sé que necesitamos ponerle fin a esta violencia y tiene que poner de su parte la minga.

¿Qué decir de los armados que dispararon contra la minga?

En Colombia no existe la pena de muerte. No podemos ir a matar a nadie. Es inconcebible que las personas disparen a otras. La única sería en un extremo caso de legítima defensa. Pero que hayan ciudadanos en Cali es inadmisible.

¿Se dejó en evidencia un problema de violencia que estaba siendo ignorado?

Cali es una ciudad que tiene muchos problemas circunvecinos en el sentido de narcotráfico. Estos conflictos vienen y se manifiestan en la ciudad. Pareciera que este es el principal diagnóstico porque lo que ha agravado esto son los grupos organizados.

También: Comisión de Paz concertó con otras instituciones instalar un Puesto Unificado de DD.HH. en Cali

¿Cuál es la salida para Cali?

Los caleños somos resilientes. Nos ha tocado el problema con el narcotráfico, varias recesiones económicas, entre otras cosas y siempre nos paramos y volvemos a resistir. No se preocupen. Volveremos a pararnos y ser la región que la gente quiere. No me cabe ninguna duda que de esta salimos. Será difícil pero nos ayudaremos entre varios, porque nadie más lo va a hacer por nosotros. Nos toca mucha unión y liderazgo a los que hemos sido elegidos en esta región para llevar los destinos.