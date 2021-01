“Tiene parientes que han tratado de atacarlo”: Duque sobre críticas a gestión de embajador Santos

El primer mandatario habló sobre la gestión de Francisco Santos en el marco de la carrera electoral de Estados Unidos y la posición de Colombia frente al presidente Joe Biden. Tocó otros temas como la vacunación y la confidencialidad de contratos para adquirir las dosis.

Este domingo, el presidente Iván Duque se refirió a la posición de Colombia frente a Estados Unidos tras la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca. Concretamente, el primer mandatario habló sobre las críticas a la gestión de Francisco Santos, embajador en ese país, y la incidencia de su partido, el Centro Democrático, en el proceso electoral en el que se enfrentó Biden y Donald Trump.

En entrevista con Caracol Noticias, Duque respaldó a su embajador y dio pistas en torno a la permanencia de Santos en el cargo, un rumor que se viene escuchando meses atrás. “Al interior de su familia tiene parientes han tratado de atacarlo y cuestionarlo”, dijo el jefe de Estado, manifestando que la gestión del embajador no ha minado la relación con el país del norte del continente. “No voy a entrar en peleas familiares. Cuando vemos sus actitudes [sabemos que] es un embajador reconocido y respetado por demócratas y republicanos”, añadió.

Ante la pregunta del periodista Juan Roberto Vargas, sobre la posición de Colombia frente al nuevo gobierno de Biden, Duque expresó que “aseverar que esta no parece ser buena no tiene ningún fundamento”. En ese sentido, agregó que él también tiene buenas relaciones con ambos partidos, que el vínculo con Estados Unidos es bicameral y que Colombia es el aliado más importante de ese país en Latinoamérica. Por todo ello, aclaró que conflictos familiares y “mensajes mezquinos” no van a dañar lo que se ha construido con la potencia. “No voy a dejar que conflictos con parientes guien las relaciones internacionales de Colombia”, comentó.

El jefe de Estado respondió a las dudas sobre el aumento del contagio del nuevo coronavirus, el inicio de la vacunación y el secretismo que ha rodeado los contratos para adquirir las dosis necesarias. Duque insistió en que en este momento hay “vínculos contractuales obligatorios” para conseguir que 29 millones de colombianos sean inmunizados. No obstante, su gobierno está espera ampliar la posibilidad para 35 millones de ciudadanos y para lograrlo, manifestó, es esencial lograr los contratos con las farmacéuticas, bajo los términos que estas le imponen al mundo.

“Las farmacéuticas son las que hoy, porque están vendiendo en todo el mundo, las que exigen esas cláusulas de confidencialidad. ¿Qué pasa si usted rompe la cláusula de confidencialidad? Se cae el contrato y no puede recibir la vacuna. Esto no es un tema solamente de Colombia, es la controversia que se está dando en muchos países de América Latina y muchos países de Europa”, aseveró.

Sobre la transparencia que, pareciera es puesta en un segundo plano por la urgencia de conseguir las dosis de inmunización, el presidente declaró que “no es un problema de transparencia”. “La información, si la quiere conocer un organismo de control en Colombia, nosotros la entregamos siempre y cuando se proteja también esa confidencialidad”, aseguró. Contó que el Ministerio de Hacienda deja constancia de los contratos en unas actas que son públicas y que explican cuánta plata se ha girado a la gestión del riesgo para este cometido. Sin más detalles, expuso que para vacunar a las 29 millones de personas se han invertido cerca de 1.5 billones de pesos.