‘Timochenko’ llama a la disciplina a la FARC para evitar más asesinatos

-Redacción Política

Sobre la muerte de Juan Vicente Carvajal Isidro, ocurrida este lunes en Arauca, el máximo jefe del naciente partido advirtió que la reincorporación individual no fue lo que se acordó en La Habana y pidió a sus miembros no ponerse más en riesgo.

A propósito del asesinato de Juan Vicente Carvajal, exmiembro de la desarmada guerrilla de las, producido este lunes en Arauca, el máximo jefe del naciente partido FARC, Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, se pronunció para lamentar este hecho que se suma a los 18 crímenes más cometidos contra los excombatientes.

No obstante, en una carta que dio a conocer vía Twitter, ‘Timochenko’ expresó su malestar por lo que consideró falta de disciplina entre las filas de la exguerrilla, especialmente, porque se han venido poniendo en riesgo. “La disciplina fue siempre necesaria para la conservación de la vida en la guerra, y no sé por qué algunos piensan que en las condiciones de la reincorporación no necesitan de ella”, dijo Londoño.

Aseguró, en ese sentido, que el asesinado Juan Vicente, conocido en la guerra como Misale, se expuso innecesariamente al llevar el proceso de reincorporación de manera individual y no colectiva, como se pactó en La Habana. “Él sabía de la presencia de elementos paramilitares y de la disidencia en la región, cuyas amenazas son públicas”, añadió, tras recordar que el asesinado guerrillero decidió hacer su proceso en solitario y abrir una discoteca en Filipinas, en donde está ubicado uno de los Espacios Territoriales de Reincorporación.

“Quisiera que valoráramos esta conducta con el objeto de reflexionar hasta qué punto la actitud de algunos camaradas frente a la reincorporación termina por facilitar las cosas a nuestro enemigo de clase. El conflicto no terminó sino que cambió su forma de expresarse, lo cual requiere de nosotros un comportamiento consecuente”, puntualizó ‘Timochenko.

Carvajal fue el segundo cabecilla al frente del frente 10 de Farc y, según el Ejército Nacional, controlaba las extorsiones a petroleros y comerciantes en la región de la frontera con Venezuela. Había sido pedido en extradición por los Estados Unidos.