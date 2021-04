El dirigente del partido Comunes respondió a los señalamientos de una organización venezolana, que aseguró que ha sostenido varios encuentros con disidentes del calibre de Jesús Santrich, Iván Márquez y Gentil Duarte.

Este lunes, a través de un video divulgado en sus redes sociales, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, actual presidente del partido político Comunes –nacido del Acuerdo de Paz con la otrora guerrilla de las Farc– negó que haya sostenido encuentros con líderes de las disidencias que se opusieron a las negociaciones en La Habana (Cuba).

Lo anterior, en respuesta a una denuncia formulada por una organización de origen venezolano llamada Fundaredes, que alertó que el dirigente ha sostenido encuentros con disidentes del calibre de Jesús Santrich, Iván Márquez y Gentil Duarte.

El líder del partido Comunes negó las supuestas reuniones, que calificó de “tendenciosas, dañinas y hasta criminales”, insistiendo en que son versiones inverosímiles.

“No me crean tan pendejo”, manifestó, dejando entrever, además, que la inteligencia militar y los organismos de seguridad del Estado no pasarían por alto un encuentro de ese calibre.

“No hay absolutamente nada que me identifique con ellos y, como dije en una entrevista, no soy pendejo. Yo conozco la inteligencia militar. Sé de sus capacidades. Que no lo hagan en función de matar unas bandas criminales que están asediando líderes sociales es otra cosa, pero sé que con la inteligencia colombiana no se puede jugar”, sostuvo el dirigente.

Timochenko argumentó también que su esquema de seguridad, liderado por uniformados de la Policía, saben en todo momento a dónde se desplaza y qué sitios frecuenta. “Ellos tienen la minuta de todos los recorridos que he hecho en Colombia”, declaró.

Incluso, sin hacer una mención directa o explícita, les contestó que a los que lo han graduado de senador: “que me digan a dónde me está llegando el sueldo”, agregó.