‘Timochenko’ pidió perdón a Yolanda Pinto por asesinato de Guillermo Gaviria

-Redacción Política

Fue el 17 de abril de 2002, cuando el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, salió a caminar por zona rural del departamento. Iba acompañado de quien se desempeñaba como su asesor de paz, Gilberto Echeverry Mejía. No era una marcha cualquiera sino una que buscaba lo que se logró varias décadas después de su muerte: un Acuerdo de Paz con las Farc. Pero la guerrilla no le dio la oportunidad y, a cambio, decidió secuestrarlo a él y a su acompañante. Un año después, el 5 de mayo de 2003, fue asesinado a manos de los guerrilleros, mientras el Ejército Nacional adelantaba un intento de rescate. Junto a él, cayeron Echeverry y ocho militares.

(Lea: 15 años sin Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry)

Este sábado, justamente, se conmemoran los 15 años de su muerte. Y producto de este simbólica tercer lustro, su esposa Yolanda Pinto, actual directora de la Unidad de Víctimas concedió el perdón que el máximo jefe de la exguerrilla, Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, le pidió a propósito de este trágico hecho. “Desde hace mucho rato consideré que debíamos haberle pedido perdón a ella y a su familia frente a una acontecimiento que nunca se debió suceder”, dijo Londoño desde el municipio de Turbaco (Bolívar), donde se llevó a cabo un encuentro entre los miembros de la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación de la Implementación del acuerdo de Paz (CSIVI).

El hoy director del naciente partido FARC agregó que lo ocurrido no tiene justitficación desde ningún punto de vista y, menos aún, agregó porque “este tipo de hechos para nada tenían que ver con la confrontación, teniendo en cuenta la misma actividad que realizaba el gobernador en aquel momento. Tengo la esperanza de que doña Yolanda en algún momento nos perdone”, dijo ‘Timochenko’. Pinto, por su parte, aprovechó el escenario para reafirmar en que desde el mismo día en que enterró a su esposo decidió perdonar a la antigua organización armada.

(Lea: La catarsis de la directora de la Unidad de Víctimas)

“Quise seguir viviendo a Guillermo con su legado y con su lucha. Por eso hoy, en este momento tan importante para mí, para mi familia, para las víctimas acepto la solicitud de perdón que ustedes me han solicitado. El día que enterré a Guillermo les ofrecí el perdón a ustedes, porque yo no quería que mi vida se convirtiera en un infierno. Llevo 15 años en paz, tengo mi corazón sano. No tengo odios ni rencor”, dijo Pinto. Y agregó que la lucha con la que comenzó el entonces gobernador de Antioquia es la misma que ella hoy hereda, a través de su apoyo al Acuerdo de Paz que logró el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las Farc.