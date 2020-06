“Todos estamos aprendiendo”: Daniel Quintero sobre pauta en plena pandemia

El mandatario dio sus explicaciones alrededor de una pauta que buscó su administración con medios de comunicación durante el Día del Padre, en plena contención del coronavirus y en la que supuestamente se buscaba resaltar su lado familiar.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se refirió este miércoles a la controversia alrededor de una pauta que su administración intentó contratar con medios de comunicación en plena la pandemia a propósito del Día del Padre, en la que supuestamente se pretendía resaltar su lado familiar y su rol como padre.

En diálogo con la emisora W Radio, el mandatario –que defendió a su equipo de comunicaciones– admitió que está rodeado de gente joven y aseguró que “todos estamos aprendiendo”, en referencia a una eventual equivocación o desacierto en el manejo de la estrategia comunicativa. “Si hubo un error, se corrige y pa’ lante. No se trata de cambiar al equipo”.

Según se conoció, la alcaldía de la capital de Antioquia, a través de Telemedellín, ofreció pautar en Caracol Radio por $ 5 millones para divulgar dos entrevistas del mandatario durante el Día del Padre. El objetivo, al parecer, era perfilar al alcalde desde un lado humano y destacar su ámbito familiar, aunque Quintero explicó que lo que se quería era destacar las tareas de autocuidado y protección por el COVID-19 en una fecha especial. “No me pidan que no salga a comunicar”, dijo.

El mandatario insistió en que el negocio finalmente no se concretó y que, en todo caso, hubiese tenido que llegar hasta la alcaldía, donde se habría desechado. “No andamos pidiendo esas cosas. Es inapropiado de las dos partes y no es la forma de operar de nosotros. Esa propuesta no llegó a la Alcaldía de Medellín, que es la que decide si va o no. Allí se hubiera descartado”.

Quintero también aseguró que desde hace 10 días no se pauta con ningún medio y, haciendo uso del espejo retrovisor, declaró que su administración ha gastado en ese rubro $ 2.000 millones, mientras que la alcaldía de su predecesor, Federico Gutiérrez, invirtió $12.000 millones en el primer semestre de mandato.

“No estoy de acuerdo, pero entiendo lo que se pretendía: buscar la forma de hacer un ejercicio mediático para el Día del Padre. El objetivo era salir a medios a dar una entrevista (…) no concedo entrevistas frecuentemente porque estoy ocupado en el tema del coronavirus. No se llegó a un acuerdo (…) Ni Caracol Radio ni la W Radio es comprable, menos por $ 5 millones”, explicó.

El alcalde, quien aseguró que llegó a la alcaldía “después de muchos ataques y presiones”, defendió una gestión que no vaciló en calificar de “impecable” y sostuvo que ha sido destacado por medios internacionales en el manejo del coronavirus. “Nos estamos gastando la plata en atender a la gente y en salvar vidas (…) La plata la tenemos apretada”, agregó.

Daniel Quintero también negó que se hubiese intentado pautar en otros medios con la misma estrategia y, aunque aseguró que asume la responsabilidad, dijo que no puede responder por una negociación que no conoció.

Si bien no profundizó en las denuncias sobre presunto acoso sexual, que coinciden con el intento de pauta para supuestamente resaltar su lado familiar, Quintero hizo énfasis: “Nunca he acosado ni abusado de nadie”. El mandatario consideró los señalamientos como una calumnia y dijo que no se había referido a ello para no amplificar a quienes quieren hacerle daño.

“No respondo a calumnias. Nunca he acosado ni abusado de nadie, pero me duele. Afecta a mi familia. No me pidan que no salga a defender mi familia y a mi relación”, precisó.