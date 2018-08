“Todos están contra mí”: José Félix Lafaurie

-Redacción Política

A días de que el Congreso en pleno elija al próximo Contralor General de la República, todos los ojos están puestos en el expresidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, a quien se señala de ser el candidato del gobierno de Iván Duque. Por su parte, el exdirigente ganadero se defiende argumentando que lo atacan porque lleva la ventaja en este proceso para elegir el sucesor de Edgardo Maya.

Y fue precisamente Maya Villazón quien lanzó los más duros dardos contra Lafaurie: “el Gobierno Nacional no necesita un contralor de bolsillo. Hay que nombrar una persona independiente”, expresó el jefe del ente de control, no sin antes, dar a entender que Lafaurie estaba inhabilitado para aspirar a la Contraloría y que pudo hacerlo gracias a que cambiaron las reglas para favorecerlo.

Maya dejó en el ambiente la sensación de que Lafaurie no tiene la idoneidad para asumir la entidad, y sostuvo que poner a “un corrupto a manejar la Contraloría” es como “nombrar de director de un jardín infantil a un violador”.

En su defensa, el exdirigente gremial asumió que los ataques de Maya son infundados y que sólo son motivados por una diferencia personal de hace más de 30 años. “Tres auditorias hizo él mismo al Fondo Nacional del Ganado y no hay un solo hecho que pueda exhibir para hacer una afirmación de esa categoría. Esto habrá que entenderlo por las preocupaciones que le puedan asistir después de tantos años de retaliación sin justificación alguna”, contestó a RCN Radio Lafaurie.

También aseguró que en este proceso ha sufrido una constante persecución. “Todos están contra mí. He enfrentado todas las dificultades sin hacer cuestionamiento. Me intentaron sacar en la ley, luego en la resolución. Me parece que uno no debe usar las instituciones para cobrar cuentas personales, como lo ha hecho el Contralor”, enfatizó.

“Al Estado no se puede llegar usando las instituciones como instrumento de venganzas personales. Da muy mal ejemplo el Contralor General, entre otras cosas rompiendo la imparcialidad que le corresponde como encargado de la entidad. El contralor Maya debió dedicarse más a su trabajo que a andar persiguiendo gente en Colombia”, agregó.

Lafaurie confió en que el Congreso tomará la decisión acertada en la elección del contralor, que se realizará el próximo lunes 20 de agosto. Mañana martes se deberá conocer la lista de los diez finalistas que se disputarán el cargo ante el legislativo en pleno.