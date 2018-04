Tras amenazas a ‘Matador’, Uribe pide extender rechazo a amenazas contra políticos

El expresidente Uribe deslegitimó las amenazas contra el caricaturista y dijo no aceptar seguidores que atenten contra la libertad de expresión.

Este martes, en la plenaria del Senado, fue aprobada una proposición simbólica con la que los congresistas rechazaron públicamente las amenazas que recibió el caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, quien muy temprano en la mañana anunció que, a raíz de las mismas, había decidido cerrar su cuenta de Twitter. Más aún, culpó a los seguidores del expresidente Álvaro Uribe y de su partido, el Centro Democrático, de ser los principales instigadores en su contra, dadas las innumerables críticas que, a través de sus trazos, lanza en contra de la mencionada colectividad.

Y aunque el expresidente Uribe deslegitimó tales amenazas, y dijo no aceptar seguidores que atenten contra la libertad de expresión, ni reconocer como suyos adeptos que usen la violencia en el debate, el hoy senador sí dijo que la citada proposición debía extenderse, pues no sólo las amenazas contra ‘Matador’ sino contra dirigentes políticos también deben ser objeto de rechazo.

“El Centro Democrático no acepta seguidores que apelen a la violencia o a la intimidación, pero el tema es incompleto. En Colombia sigue una amenaza en muchas regiones contra la militancia política del Centro Democrático. Y nadie se queja porque no hay gobierno ante el cual acudir”, se quejó Uribe ante la plenaria del Senado, al tiempo que advirtió que muchos dirigentes regionales han tenido que irse al extranjero por temor a las amenazas en su contra.

“Si va a haber pronunciamiento del Senado en ese sentido, también pido que se complete la proposición contra las amenazas contra quienes las reciben en las regiones, cualquiera que sea su filiación política”, dijo el exmandatario. Finalmente, reconoció en el caricaturista el gesto de haberse retractado por un video manipulado en el que aparece el candidato Iván Duque supuestamente acusando al expresidente de paramilitar. Al final, el video resultó ser falso y ‘Matador’ lo borró de su cuenta en Twitter.

“Conmigo se puede estar de acuerdo, se me puede odiar o tener amistad, pero que no acudan a las trampas y que peleen de frente”, concluyó Uribe, mientras que recordó que varios de los que, según dijo, él protegió cuando era presidente, terminaron acusándolo de intervenirles las líneas telefónicas. “Tema que no ha pasado por mi mente”, dijo.