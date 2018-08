Antecedente de la consulta anticorrupción

Un Congreso que se niega a ser reformado

-Redacción Política

Las siete preguntas que encararon ayer el voto popular no nacieron al azar. De hecho, tuvieron como antecedente iniciativas legislativas que no prosperaron en el Capitolio. Algunas no llegaron ni a segundo debate, mientras que otras se empolvaron esperando ser discutidas. Todas, eso sí, quedaron registradas como la evidencia histórica de un Congreso desinteresado en ponerse la lupa a sí mismo y adoptar medidas que lo obliguen a ser transparente.

Quizás a muchos legisladores no les convenga que se les reduzcan sus salarios, que la ciudadanía pueda vigilar con qué dinero entran y salen del cargo, que sean enviados a la cárcel cuando se les prueben delitos de corrupción, que no puedan repartir a su amaño el presupuesto nacional, que deban rendir cuentas sobre su gestión o que no puedan quedarse toda su vida calentando la misma silla en la corporación. Sin embargo, aunque no fueron elegidos para aprobar, reformar y derogar leyes a su conveniencia, sino para la del país, ante el insistente bloqueo a transformar sus reglas de juego, nació la consulta anticorrupción.

“El Congreso jamás aprobó ni aprobará esto por su propia cuenta, ni porque lo presente el presidente o la bancada más fuerte. Toca que la ciudadanía le imponga los cambios y le ordene seguir su deseo de transparencia”, advirtió Angélica Lozano, una de las promotoras del mecanismo de participación ciudadana que, de haber alcanzado la votación necesaria para tener validez, habría obligado al Legislativo a reglamentar los mandatos propuestos.

Por esto, el fracaso que la consulta tuvo ayer en las urnas abre el interrogante sobre qué tan posible es que los legisladores adopten por sí mismos medidas anticorrupción, teniendo en cuenta que, por ejemplo, sólo en los últimos tres años, más de 15 proyectos de esta índole han pasado sin éxito por el Congreso. Aunque dos de ellos están en curso y uno fue aprobado —el de la utilización de pliegos tipo, únicamente para obras de infraestructura—, la mayoría de ellos han terminado archivados por vencimiento de términos o tránsito de legislatura, lo que deja entrever que nunca ha sido una prioridad en el orden del día para los senadores y representantes.

1. Reducción de salarios a congresistas y altos mandos del Estado

- Acto legislativo 06/2015, radicado en Senado

Autores: Claudia López, Angélica Lozano y otros.

Estado: Acumulado al acto legislativo 03/2015 y archivado después de primer debate.

- Acto legislativo 03/2015, radicado en Senado

Autor: Centro Democrático.

Estado: Acumulado al acto legislativo 06/2015 y archivado después de primer debate.

- Acto legislativo 02/2015, radicado en Senado

Autores: Claudia López, Angélica Lozano y otros.

Estado: Archivado después de segundo debate.

2. Cárcel para Corruptos y terminación unilateral de los contratos del Estado

- Proyecto de ley 005/2017, radicado en Cámara de Representantes

Autor: Fiscal General de la Nación

Estado: Está en curso, va para debate de plenaria. Fue acumulado con los proyectos de ley 016/ 2017, 047/2017 y 052/2017, radicados en el Senado, y 109/2017 y 114/2017, radicados en la Cámara.

- Proyecto de ley 199/2017, radicado en Cámara de Representantes

Autor: Samuel Alejandro Hoyos Mejía.

Estado: Archivado en junio pasado por tránsito de legislatura.

3. Contratación transparente y utilización de pliegos tipo

- Proyecto de ley 84/2016, radicado en Senado, 285/2017 en Cámara de Representantes

Autor: Ministerio de Transporte.

Estado: Se convirtió en la Ley 1882 del 15 de enero de 2018 que, entre otras cosas, establece el uso de pliegos tipo para la contratación en el sector de infraestructura.

- Proyecto de ley 057/2014, radicado en Cámara de Representantes

Autora: María Eugenia Triana Vargas.

Estado: Archivado en junio de 2015 por tránsito de legislatura.

4. Audiencias para presupuestos

- Proyecto de ley 076/2016 , radicado en Cámara de Representantes

Autores: Iván Duque, Luis Fernando Velasco y Claudia López.

Estado: Retirado por el autor conforme a la Gaceta 598/17.

5. Rendición de cuentas para servidores públicos

- Proyecto de ley 147/2015 , radicado en Senado, 197/2016 en Cámara de Representantes

Autores: Claudia López, Angélica Lozano y otros.

Estado: Archivado por tránsito de legislatura. Aprobó tres de los cuatro debates.

- Proyecto de ley 25/2016, radicado en Cámara de Representantes

Autores: Carlos Eduardo Guevara Villabón, Óscar Ospina Quintero y otros.

Estado: Fue negado en primer debate por los congresistas de la Comisión Primera de la Cámara y archivado conforme Gaceta 832/16.

- Proyecto de ley 152/2016, radicado en Cámara de Representantes

Autoras: Claudia López y Angélica Lozano.

Estado: Archivado por tránsito de legislatura. La ponencia fue publicada pero no se incluyó en el orden del día.

- Proyecto de ley 005/2017, radicado en Cámara de Representantes

Autor: Fiscal General de la Nación.

Estado: Está en curso, va para debate de plenaria. Fue acumulado con los proyectos de ley 016/ 2017, 047/2017 y 052/2017, radicados en el Senado, y 109/2017 y 114/2017, radicados en la Cámara.

6. Publicación de declaración de renta, patrimonio y conflictos de interés, y extinción de dominio

- Proyecto de ley 147/2015, radicado en Senado, 197/2016 en Cámara de Representantes

Autores: Claudia López, Angélica Lozano y otros. Estado: Archivado por tránsito de legislatura. Aprobó tres de los cuatro debates.

- Proyecto de ley 25/2016, radicado en Cámara de Representantes

Autores: Carlos Eduardo Guevara Villabón, Óscar Ospina Quintero y otros.

Estado: Fue negado en primer debate por los congresistas de la Comisión Primera de la Cámara y archivado conforme a la Gaceta 832/16.

- Proyecto de ley 152/2016, radicado en Cámara de Representantes

Autores: Claudia López, Angélica Lozano y otros.

Estado: El proyecto fue archivado por tránsito de legislatura. La ponencia fue publicada pero no se incluyó en el orden del día.

- Proyecto de ley 109/2017, radicado en Cámara de Representantes

Autor: Ministro de Justicia y del Derecho.

Estado: Está en curso, va para debate en plenaria de Cámara. Fue acumulado con los proyectos de ley 016/ 2017, 047/2017 y 052/2017, radicados en el Senado, y 005/2017 y 114/2017, radicados en la Cámara.

7. Limitación de reelección en corporaciones públicas

- Proyecto de ley 06/1998

Autor: Juan Fernando Cristo. Estado: Archivado por vencimiento del término previsto para su discusión.

- Acto legislativo 06/2000, radicado en Senado

Autores: Camilo Sánchez Ortega, Jaime Dússan Calderón, Aurelio Iragorri Hormaza, Carlos Gaviria Orjuela, y otros.

Estado: Aunque llegó a sexto debate, el proyecto fue rechazado.

- Acto legislativo 235/2007, radicado en Cámara de Representantes

Autor: Roy Barreras.

Estado: Retirado por su autor.

- Acto legislativo 222/2016, radicado en Cámara de Representantes

Autor: Centro Democrático.

Estado: Archivado por tránsito de legislatura.

- Acto legislativo 162/2016, radicado en Cámara de Representantes

Autor: Centro Democrático.

Estado: Archivado por vencimiento de términos.

