Bitácora de los primeros días del gobierno Duque

¿Un gobierno uribista o el nacimiento del duquismo?

Alfredo Molano Jimeno - Twitter: @AlfredoMolanoJi

Pese a los rumores de molestias frente al estilo que ya muestra el nuevo presidente en sus primeros cinco días de mandato, en el Centro Democrático no ven diferencias de fondo con la esencia de la doctrina uribista y dicen estar jugados por él.

La historia de cómo llegó el expresidente Juan Manuel Santos a la Casa de Nariño y la manera como gobernó después le ha puesto una presión adicional al presidente Iván Duque. Los ojos de propios y ajenos están fijos en si gobernará a pie juntillas con el libreto uribista o se está abriendo camino una nueva corriente: el duquismo. Por eso, muchos le han puesto la lupa a cada palabra de sus discursos y a cada nombramiento en su gabinete o en otras entidades del Estado. Tanto así que los periodistas Daniel Pacheco y Jorge Galindo lanzaron una página web que analiza los nombramientos en clave de una pregunta coloquial: “¿Se le volteó Duque a Uribe?”. Según los análisis y el sistema de medición definido, sí. Al 8 de agosto, detallan en el portal, el presidente Duque había nombrado 25 personas, que obtienen una puntuación dependiendo de si son cercanas al expresidente o al nuevo mandatario. Hasta ese día, el balance era de 11 nombramientos de Uribe y 14 de la cuerda del nuevo jefe de Estado.

Pero los rumores van más allá. En los pasillos del Capitolio se habla en voz baja de que viene creciendo una molestia entre sectores del Centro Democrático y el gobierno de Duque y Marta Lucía Ramírez. El epígrafe de esta situación se dio el martes pasado, 7 de agosto, día de la posesión, cuando Duque anunció que su mandato sería sin odios, ni revanchismo, y pidió además abandonar el enfrentamiento entre derecha e izquierda para crear un nuevo gobierno de unidad. Un discurso muy en la línea de su antecesor, Juan Manuel Santos, y totalmente desafinado con el que pronunciara el presidente del Congreso, Ernesto Macías, quien se despachó en contra del ahora exmandatario.

No han pasado ocho días de gobierno y ya empiezan a sumarse episodios que dejan ver fisuras en el Centro Democrático. Mientras las redes sociales mostraban una tendencia de críticas al discurso de Macías, el cual fue considerado incendiario, un grupo de parlamentarios uribistas festejó con vivas el tono del presidente del Senado. El episodio fue registrado por una cámara de Noticias Uno, donde se vio a Uribe diciendo que era absolutamente necesario, para luego sostener que “siquiera el presidente Duque no se metió con eso de la consulta anticorrupción”. La filtración de la imagen desató las críticas de las promotoras de esa iniciativa, pues el presidente Duque se ha comprometido a impulsar la consulta popular.

En respuesta, el primer mandatario ratificó su apoyo a la iniciativa popular y pidió a su partido acompañar la decisión. Pero ese mismo día, en la plenaria del Senado, Uribe tomó distancia con una maniobra retórica que no dejó ver molestia con Duque: “Como suelo decir en privado lo mismo que sostengo en público, anoche, en una reunión privada —que sin ética la interfirió una periodista— hice algún comentario sobre esa consulta, negativo. ¿Por qué? Porque les tengo que decir con toda claridad: yo hoy prefiero, e invito a que este Congreso tramite con agilidad las normas, mucho más completas y que tienen toda la legitimidad por la personalidad que las presenta, que llegan aquí en la autoría del nuevo presidente, Iván Duque. Voy a ejercer mi derecho a decir que prefiero esa legislación”.

Un episodio más claro de las fisuras que se empiezan a manifestar se produjo por el nombramiento del viceministro de Vivienda, Víctor Saavedra. El ministro, Jonathan Malagón, anunció a Saavedra y lo presentó como un joven economista, talentoso y muy bien preparado, pero poco después recibió las implacables críticas de la senadora María del Rosario Guerra, considerada de la línea de “uribismo purasangre”, quien en un mensaje público en Twitter calificó esa designación como desatinada y responsabilizó a Saavedra de las famosas cartillas de orientación sexual que el uribismo señaló como de “ideología de género”, en los tiempos de Gina Parody como ministra de Educación. “No basta una hoja de vida si no se comparten principios en los temas de trascendencia”, escribió Guerra.

Sin embargo, en el Centro Democrático nadie se atreve a anunciar fricciones. Los militantes consultados coinciden en que este es un partido disciplinado cuyos líderes son el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Duque, y que ambos trabajan por los mismos principios. Eso sí, varios parlamentarios consideran que Uribe va de salida y está entregando sus banderas, y para eso impulsó el liderazgo joven de Duque. Además ven al exmandatario concentrado en su trabajo legislativo y en su defensa judicial por el proceso que se le sigue en la Corte Suprema, asuntos que lo han tenido suficientemente ocupado como para concentrarse en el tema de los nombramientos.

“Estamos satisfechos con el desarrollo de los primeros días del gobierno de Duque. Ha cumplido a cabalidad lo que ha prometido en campaña. Dijo que venía al Catatumbo y ayer nos lo cumplió. Fue a ejercer soberanía en el archipiélago de San Andrés. También estuvimos de acuerdo con el retiro de Colombia de Unasur, porque ha sido cómplice de lo que sucede en Venezuela. En Norte de Santander hemos sido testigos de lo que sucede”, señala Juan Pablo Celis, representante a la Cámara por Norte de Santander. Una opinión muy parecida tiene el senador Harold Suárez, quien también ve al Centro Democrático unido en torno al presidente Duque y en defensa de Uribe.

“Una cosa es el Gobierno y otra el Centro Democrático. Tanto así que en una reunión que tuvimos con el presidente Duque varios le dijimos: ¿Cuándo nos va a presentar a los ministros, porque no los conocemos? Seguramente un debate que se verá en el futuro será si los ministros hicieron bien su labor. Son gente calificada y técnica, pero en política también hay que tener eso que llaman calle, hay que conocer a las comunidades, sus necesidades e idiosincrasia. Lo que hay en estos momentos son ganas de trabajar y apoyo total al Gobierno”, expresó el parlamentario.

Por su parte, el representante Edward Rodríguez considera que, así como se habla de la existencia del uribismo, ahora se va a comenzar a hablar de duquismo, pero no son corrientes separadas, sino que se producen dentro de la institucionalidad del partido. “Esto apenas está empezando, y en cuanto al discurso de Ernesto Macías, el problema no es con Duque sino con el saliente gobierno Santos. Entendemos que el partido le debe lealtad a Uribe y a Duque, que representan lo mismo. No es cierto que haya dos vertientes. Aquí nuestra plataforma está sobre los pilares de los que ha hablado el presidente Duque: legalidad, austeridad y emprendimiento. Y entendemos que hay otros partidos con los que se debe buscar afinidad para sacar adelante las reformas que necesita el país, eso sí, sobre esos tres pilares”, concluyó.

Pero, aunque de dientes para afuera los militantes del Centro Democrático se muestren monolíticos y desmientan la existencia de diferencias entre Uribe y Duque, las barras bravas del uribismo que habitan las redes sociales ya anuncian un nuevo capítulo de las traiciones políticas y advierten que el nuevo presidente podría seguirle los pasos al expresidente Santos y declararse en independencia de los designios de su jefe natural, que hace menos de ocho días regresó a la Casa de Nariño, tras ocho largos años, cuando ganó las elecciones con Santos, pero paradójicamente perdió el poder.