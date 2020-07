El exfiscal Eduardo Montealegre salió, una vez más, a decir que tomará acciones judiciales contra el expresidente y hoy senador al considerar que Álvaro Uribe tiene responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja. El mismo anuncio lo había hecho en 2019. El congresista no guardó silencio y lo tachó de “idiota inútil del neocomunismo”.

Aunque hay un dicho que reza que la política es dinámica, algunos pleitos entre personajes de gran preponderancia a nivel nacional parecen estancados o, más bien, reciclados de cuanto en cuanto. Esta vez se trata de la pelea entre el exfiscal Eduardo Montealegre y el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, que viene de vieja data, y que revivió luego que el exjefe del ente investigador saliera a defender en un video al actual fiscal Francisco Barbosa.

Barbosa, como se sabe, está en el ojo de la opinión pública por un viaje de trabajo que llevó a su esposa, hija y una amiga de esta a San Andrés en medio de la pandemia, y en el video Montealegre le hizo una serie de recomendaciones sobre los retos de la Fiscalía. Entre estos incluyó “las obstaculizaciones de pruebas por la defensa de Uribe” y otros temas de gran envergadura. Así mismo, Montealegre aprovechó para arremeter contra Néstor Humberto Martínez.

Vea Exfiscal Montealegre reaparece: se despacha contra Néstor H. Martínez y apoya a Barbosa

Estas palabras tuvieron más resonancia en una entrevista que el exfiscal le concedió a Semana TV en donde terminó de despacharse en contra el senador Uribe. Allí, Montealegre calificó a Uribe de “criminal de guerra” y volvió a afirmar que lo denunciará por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja. Se trata de una denuncia que el exfiscal había anticipado desde mayo de 2019, pero que aun no ha radicado ante la justicia.

Le puede interesar: No nos dejaremos intimidar por el presidente eterno: exfiscal Montealegre a Álvaro Uribe.

En 2019, en medio de las investigaciones de la Comisión de Acusación de la Cámara por el “cartel de la toga”, en el que se pidió investigar a Montealegre y Jorge Eduardo Perdomo, su vicefiscal, por su supuesta participación en el carrusel de sobornos, Montealegre tachó las pesquisas en su contra de persecución política por estar lideradas por un alfil del uribismo (Edward Rodríguez). Y reveló que haría una gira por la Corte Penal Internacional para denunciar la presunta responsabilidad de Uribe por las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas cuando éste era gobernador de Antioquia.

El senador Uribe no guardó silencio a las nuevas afirmaciones de Montalegre y en su cuenta de Twitter se despachó en su contra. Primero, trajo a colación viejos casos en los que se enfrentaron, uno siendo fiscal y el otro expresidente. “Montealegre mentiroso. Me citó a la Fiscalía cuando reprodujimos la información de prensa sobre pagos del narco a asesores políticos de (Juan Manuel) Santos. No quiso investigar, tapó con montaje de hacker (…) ignoró nuestra tarea diaria de seguridad en la Gobernación de Antioquia”, fue su primer trino al respecto.

Más contexto: La historia de la pelea entre Álvaro Uribe y el exfiscal Montealegre.

Seguido, el expresidente aseguró que el exfiscal Montealegre lo ayudó en su segunda campaña presidencial (la de reelección) “y no le importó la infamia contra mí. Tenía aspiraciones. Grave persona sin moral y sin ética en la administración de la justicia”.

Montealegre ayudó en mi segunda campaña y no le importó la infamia contra mi, tenía aspiraciones. Grave personas sin moral y sin ética en la admón de Justicia. https://t.co/8txJZQdbIM — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 9, 2020

Otras de las atribuciones con las que se refirió Uribe al exfiscal fue las de “ejercer una aplicación mafiosa de la justicia”, “rabioso y sesgado”, “fiscal corrupto”, “prevaricador”, “idiota útil del neocomunismo”, “socio de Santos para entregar el país al castro-chavismo”.

Sobre la masacre de El Aro, Uribe se defendió diciendo que las acusaciones en su contra por el uso del helicóptero de la Gobernación para abastecer a los paramilitares en el corregimiento de Ituango fueron desmentidas por los pilotos de la aeronave.

Montealegre temerario, la falsa acusación denunciaba que la masacre del Aro se cometió en helicópteros de la Gobernación, infamia totalmente desmentida por una bitácora rigurosa y unos pilotos transparentes, uno ya fallecido — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 9, 2020

El expresidente Uribe, además, dijo que él siempre denunció las masacres y los actos violentos en el departamento y trabajó en conjunto con las Fuerzas Militares, Fiscalía Procuraduría, Defensoría y víctimas. “Hice esfuerzos superiores a las posibilidades de un gobernador”, aseguró en otro trino. Y cuestionó que Montealegre “solamente se interesa por las masacres paramilitares e ignora las que se padecieron por la guerrilla”.