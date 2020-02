Un nuevo enredo en la creación de las circunscripciones de paz

Revivir las 16 circunscripciones de paz en el Capitolio es un trabajo difícil que aún no termina. Pese a que el enredo para crearlas data de finales de 2017, época en la que el Congreso no pudo ponerse de acuerdo para darle luz verde al proyecto que les daba vida, un nuevo impedimento se atraviesa en ese proceso.

Haciendo caso a la petición del procurador Fernando Carrillo y la del movimiento Defendamos la Paz, Lidio García, presidente del Senado, expresó su intención de revivir y revisar el acto administrativo de archivo del proyecto de acto legislativo para crear las curules para las víctimas del conflicto armado. Eso pasó el 27 de enero.

Pese a que el presidente del Senado surtió el proceso, este martes 11 de febrero el Comité de Conciliación de la corporación que él preside -y al que él encargó estudiar dicho caso- no autorizó a García de revivir las curules. Con cinco votos en contra de uno sus miembros se abstuvieron de emitir un concepto. Este órgano está conformado por la directora administrativa del Senado, el jefe jurídico, el jefe de bienes , el jefe del área financiera, un delegado de la presidencia del Senado y un delegado de la Agencia Nacional de defensa jurídica del Estado.

¿La razón? el Comité prefirió no tomar parte en el asunto por sus dudas frente a si tenían o no facultado para decidir sobre la viabilidad de una reforma constitucional. De hecho, el Comité de Conciliación existe para evitar demandas civiles y laborales contra la institución, no para dirimir asuntos político-administrativos. En ese sentido, básicamente sus miembros arguyeron que no eran la instancia adecuada para actuar sobre ese caso. Esto no echa ni para adelante ni para atrás el proceso de las curules. Cambia, sin embargo, el camino para resolver el meollo de las circunscripciones de la paz.

Por tanto, el órgano congresional pidió que se elevara esa consulta a la Sala de Consulta del Consejo de Estado para que arbitre la creación de las 16 curules, mediante revisión de la tutela interpuesta por el senador Roy Barreras para respetar ese punto del Acuerdo de Paz y cumplirle a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Así las cosas, la vía en cual el Congreso revivía las curules queda anulada y se vuelve al otro camino definido desde principio de este año: es el alto tribunal el que tiene la última palabra en este caso.

