“Un paro armado no demuestra voluntad de paz”: Gobierno sobre diálogos con Eln

Tras el paro armado de 72 horas anunciado por la guerrilla del Eln, este martes el Gobierno Nacional –en cabeza del comisionado para la Paz, Miguel Ceballos– advirtió que acciones de este calibre “no demuestran voluntad de paz”, en referencia a una eventual reanudación de los diálogos de paz con la subversión.

Lea también: "Que el Eln entienda, el tiempo de la guerra ya fue": Defendamos la Paz

Desde el municipio de Puerto Asís, en Putumayo –donde asistió al Consejo Departamental de Paz Ampliado en compañía de los consejeros de paz– el funcionario insistió en que el Ejecutivo ha establecido unas condiciones para reanudar el proceso, entre ellas, que la guerrilla deje las acciones criminales y renuncie al secuestro.

“Anunciar un paro armado no demuestra voluntad de paz. Ellos (Eln) no entienden que este ya no es el tiempo de la guerra, los colombianos queremos pasar la página de las confrontaciones, debemos seguir construyendo la paz e implementar los acuerdos que ya están”, dijo Miguel Ceballos.

Frente a la versión de que solo una facción del Eln habría convocado al paro, el comisionado dijo que ello demostraría que esta organización no tiene unidad de mando en su jefatura. “Si esta amenaza solo es una decisión de una facción, es triste porque mientras algunos dicen querer la paz, otros anuncian paros armados”, señaló.

Previamente, el movimiento Defendamos la Paz, del cual hacen parte exnegociadores con las Farc, rechazó el paro armado, advirtiendo que el Eln debe entender que los tiempos de guerra ya pasaron. "Los colombianos "tienen el derecho de vivir en paz. Llegó el momento de que el Eln entienda: el tiempo de la guerra ya fue".

Lea también: Eln amenaza con un "paro armado" del 14 al 17 de febrero

El "paro armado" irá desde las 6:00 de la mañana del viernes 14 de febrero hasta la misma hora del lunes 17, según panfletos distribuidos por esa guerrilla en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.

Además, los insurgentes reiteraron hoy en un video que durante esas 72 horas la gente debe permanecer en sus casas o lugares de trabajo y que solo permitirá actividades "que no tengan que ver con el transporte terrestre, fluvial y aéreo".

También le puede interesar: Paro armado del Eln en Catatumbo dificulta el acceso a servicios de salud

Para Defendamos la Paz "el comunicado de esta guerrilla constituye una afrenta para una ciudadanía decidida a superar el conflicto armado". La información agrega que los colombianos "eligieron manifestarse de manera pacífica, alegre y organizada y no se plegarán a las demandas de los violentos".

Ante la amenaza del Eln el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que la respuesta del Gobierno será una "ofensiva total de la Fuerza Pública". "Las Fuerzas Militares y la Policía están listos para prevenir y contrarrestar cualquier acción que estos terroristas pretendan adelantar. Todas las unidades militares del país están en máximo grado de alerta para atender cualquier requerimiento de protección de la ciudadanía", dijo Trujillo en una rueda de prensa en Bogotá.