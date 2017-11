¿Un puesto directivo para Óscar I. Zuluaga en el Centro Democrático?

-Redacción Política

El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez publicó este lunes un comunicado de prensa en el que deja ver que, aunque ya es un hecho que Óscar Iván Zuluaga no será candidato para la Presidencia en las elecciones de 2018, sí sería tenido en cuenta para cargos directivos al interior del Centro Democrático. Esto, quizá, como una estrategia para acabar con los rumores de que la decisión de no incluirlos en la baraja de precandidatos que se medirán por encuestas, generó rupturas en el uribismo.

(Lea aquí: "Serenidad, prudencia y reflexión": Óscar Iván Zuluaga).

En el comunicado, Uribe se deshizo en elogios hacia Zuluaga, de quien dijo que es un “hombre probo” y que “ha ejercido un liderazgo superior en el Centro Democrático”. También explicó que la decisión de que no se inscribiera como precandidato, a pesar del fallo del Consejo Nacional Electoral, fue por “no haberse concluido (la investigación) en la fecha acordada, (lo que) impidió aceptar su inscripción como precandidato”.

Pero el mensaje de Uribe no se quedó en una explicación del por qué de la fallida precandidatura de Zuluaga. También aseguró que “en el presente y futuro del Centro Democrático el doctor Óscar Iván Zuluaga debe desempeñarse en el mayor nivel de jerarquía, máxime en esta hora de la Patria que necesitamos unidad de partido, que el doctor Zuluaga garantiza”.

Esta decisión podría servir para calmar las aguas en el Centro Democrático, pues cuando se supo que Zuluaga no competiría con Iván Duque, María del Rosario Guerra, Carlos Holmes Trujillo, Paloma Valencia y Rafael Nieto, fueron los mismos candidatos los que empezaron a acusarse entre sí. Tanto Nieto, a través de Twitter, tuvo que salir a asegurar que “no es cierto que me atravesé a la candidatura del doctor Óscar Iván Zuluaga. No sé con qué mala intención en redes y chats dicen eso. Al contrario, defendí vehemente su regreso”.

(También: Luis Alfredo Ramos descarta ser candidato a la Presidencia en 2018).

Uribe, además de hablar de Zuluaga, también se refirió al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, afirmando que “el doctor Luis Alfredo Ramos no asumió su candidatura porque se está a la espera de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que con todo respeto por el alto Tribunal, esperamos que sea absolutoria. Y el calendario electoral y las responsabilidades del Centro Democrático obligaron a cerrar inscripciones el pasado viernes 17 del mes en curso”.