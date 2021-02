Unificar elecciones, una idea que no tendría apoyos en el legislativo

Fedemunicipios midió el aceite de los congresistas, pero varios de diferentes sectores manifestaron que no apoyan esta idea, entre otras cosas porque la época preelectoral ya empezó (al menos extraoficialmente) y muchos buscan ser reelegidos en el Capitolio.

La propuesta es vieja. La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), y la Federación de Departamentos (Fededepartamentos) han insistido durante años en la idea de unificar las elecciones de Presidencia, Congreso y mandatos locales y regionales para que sus períodos concuerden entre sí. Ahora, ad portas de que inicie oficialmente la época preelectoral para elegir un nuevo jefe de Estado y renovar el Capitolio en 2022, la idea volvió a sonar. En principio, se dijo que el planteamiento había llegado con fuerza a los oídos de los parlamentarios, sin embargo, varios representantes y senadores le expresaron a este diario que no darían su apoyo, en caso de que fuera presentada.

Según expresó Fedemunicipios, la intención era abrir el debate entre los legisladores y presentar nuevamente la idea a los alcaldes. Según Gilberto Toro, presidente ejecutivo de esa Federación, se presenta nuevamente esta fórmula en medio de la pandemia y la crisis derivada de esta porque el dinero que se invierte en los comicios podría servir para salvarle la vida a los colombianos y reactivar la economía. “En este momento tenemos que pensar en proteger el derecho fundamental de elegir y ser elegido, pero sin afectar la necesidad que tenemos de utilizar todos los recursos posibles para el plan de vacunación”, dijo en W Radio.

Así mismo, aclaró algo que estaba generando polémica: la posibilidad de que, para lograr unificar dichos períodos, se extendiera por dos años el mandato de Iván Duque, de manera que coincidiera en 2024 con las elecciones regionales. “Hay que encontrar la fórmula que más consenso reúna para utilizar mejor 3.5 billones (que cuestan las elecciones). Estamos pensando en alcaldes y gobernadores que perdieron el primer año de gobierno (por la pandemia) y que se enfrentan a la ley de garantías que les impide trabajar en períodos preelectorales”, comentó, argumentando además que esto podría igualar, también, el tiempo de construcción y ejecución de los planes de desarrollo.

Aunque todavía no hay un proyecto para radicar en el Congreso, la noción de pensar en un cambio de ese calibre prendió inmediatamente las alarmas. La oposición, en cabeza de legisladores como Gustavo Petro, de Colombia Humana, y Aída Avella, de la Lista de los Decentes,, rechazó tajantemente la propuesta. Lo catalogaron como algo inconstitucional y que parecía más “un golpe de Estado”, que un intento por reducir el gasto. Mauricio Toro, representante a la Cámara de la Alianza Verde, manifestó que de su partido no han llamado a nadie para medirle el aceite a la propuesta. “Lo sé porque hablamos de eso al interior del verde. Yo creo que Fedemunicipios tiene esa habilidad para lanzar una propuesta y decirle a sus congresistas que analicen la propuesta. Eso empieza a coger forma pero en corrillo político cerrado”, expresó Toro.

Así mismo, el congresista manifestó que ha conversado con otros y que todos le han contestado que les parece “una locura” entrar a debatir un tema de esos en el Congreso. “Los tiempos no darían. Eso requiere ocho vueltas, entonces es inviable sabiendo que falta un año para acabar la legislatura, con proyectos que tienen mensajes de urgencia, no tiene de donde. Es una cortina de humo para distraer al país de la polémica de la vacunación”, añadió. Eso sí, no escatimó en tirarle una pulla al Centro Democrático pues, a su juicio y según lo que han dicho representantes como Edward Rodríguez, enfocarse en una discusión de este tipo le conviene a ese partido, dijo.

¿Qué dicen las otras colectividades?

Más allá de la clara negativa de la oposición a la idea, la opinión de los otros partidos sería clave a la hora de discutir un futuro proyecto de este tipo. Por ahora, todo apunta a que, de radicarse, no contaría con el voto de legisladores de Cambio Radical, el Partido Conservador y la U. Además, varios le dijeron a El Espectador que, en realidad, la iniciativa no está cogiendo fuerza, ni siquiera para discutirla fuera del Capitolio porque no los han llamado a preguntar su visión del asunto.

“A mí no me ha llamado nadie de Fedemunicipios, Fededepartamentos o Asocapitales. Cuando hay un acercamiento, lo que normalmente sucede es que mandan información sobre el proyecto. Eso no ha pasado. Y si a mí me preguntan, yo no estaría de acuerdo. Veo que coge fuerza en tanto lo conocen los congresistas, pero no he visto al primero que esté de acuerdo”, afirmó.

Lorduy explicó que esta sería una decisión que los congresistas “no tomarían de manera individual”. “Este es el tipo de decisiones que van a requerir reuniones de bancadas para tomar determinaciones en conjunto”, añadió. De igual forma opinó José David Name, senador del Partido de la U. “Hasta el momento no se ha hablado nada y no vamos con eso”, dijo escuetamente. Y, a la par, Juan Carlos Wills, de los conservadores, agregó que el tema tampoco se ha discutido al interior de su colectividad. “La semana pasada me enteré que querían presentar un proyecto de estos, pero no se ha movido fuerte. No le veo mucho empuje a eso”, aseguró.

En consonancia con esas palabras, el senador Antonio Zabaraín, de Cambio Radical, expuso que la idea no tiene mucho futuro para los legisladores que aspiran a una reelección. “No me parece consecuente. Las campañas arrancaron. No creo ni siquiera que el Gobierno esté impulsando una idea de estas. Es pura especulación porque es algo que genera malestar, sobre todo en los sectores de la oposición”, dijo.

Con todo, aunque el panorama no parece amable para recibir la idea de Fedemunicipios, el Gobierno tampoco la descartó del todo. Días atrás, Daniel Palacios, ministro del Interior, habló en los micrófonos de W Radio. En ese espacio dejó abierta la posibilidad al debate: “Son proyectos que los estaremos estudiando y en su momento, como Gobierno, manifestaremos nuestra posición. Es un proyecto que nunca ha prosperado y no creo que esta vaya a ser la excepción”, planteó.