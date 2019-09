UNP admite emergencia y dice no tener carros blindados para proteger candidatos

Si bien el presidente Iván Duque anunció ayer que la Unidad Nacional de Protección (UNP) “dejará al día” en un periodo de 72 horas todas las solicitudes de protección elevadas “hasta la fecha” por candidatos a elección popular –dado el panorama de violencia y amenaza con miras a las elecciones del 27 de octubre–, este martes el director de esa entidad, Pablo Elías González, dejó entrever las dificultades que enfrenta y advirtió, entre otras, que “ya no hay vehículos blindados en el país”.

En desarrollo de un debate de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, en la que precisamente se trató el tema de crímenes de candidatos y líderes sociales, González admitió que el organismo está en emergencia por cuenta de los carros dispuestos para la protección de los candidatos. En este contexto, no puede pasar por alto que, hasta ahora, van seis aspirantes asesinados y 22 atentados.

“Hay más de 4.000 vehículos rodando y en este momento, tenemos una emergencia, porque no hay vehículos blindados en el mercado para suministrarnos las rentadoras. Esa es la situación que estamos viviendo. Tratamos de hacer la mejor distribución posible de la logística que tenemos, de hombres y vehículos blindados”, aseguró el funcionario.

Incluso, el director de la UNP fue más allá y denunció que el personal que acompaña a los candidatos en diferentes zonas del país ha sido víctimas de situaciones como robo de armas y hurto de vehículos, algunos de ellos trasladados supuestamente a Venezuela.

“Se han presentado numerosos casos en los que los escoltas han sido interceptados y secuestrados junto con sus protegidos. Han sido despojados de las armas, hurtados los vehículos y hasta incinerados. Muchos de ellos han sido trasladados hacia Venezuela”, agregó González, quien manifestó también que solo el pasado fin de semana hubo 500 solicitudes de protección y que, de ellas, 308 fueron elevadas por el partido FARC.

En respuesta, el senador Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal) reprochó la falta de recursos y advirtió que, aunque el director de la UNP está haciendo su trabajo “hasta donde puede”, lo más recomendable es que renuncie y deje que otra persona venga a “hacerlo mejor”.

“La ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) tiene billones de pesos para las 4G. Para eso sí hay plata, pero para defender a un candidato no. Para eso no hay plata porque es Karina García (candidata asesinada). Ella avisó seis veces y no pasó absolutamente nada, está muerta hoy. ¿Y quién responde? ¿y qué pasa? Entiendo (director de la UNP) que está haciendo su trabajo hasta donde puede, pero si no lo puede hacer bien renuncie y deje que otro venga a hacerlo mejor”, manifestó el congresista.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien también participó en el debate, salió en defensa de las acciones adoptadas por el Gobierno para proteger a los candidatos y líderes sociales, precisando que la amenaza no está dirigida a algún sector en particular, sino que detrás está el narcotráfico y la explotación irregular de minerales. “Eso no quiere decir que el Estado no esté actuando”, señaló.