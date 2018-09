Uribe aboga por una intervención legal en Venezuela

-Redacción Política

La situación económica y de orden público en Venezuela, que ha derivado en la migración masiva de venezolanos a Colombia y a otros territorios, no es un tema exento a debatir dentro del Senado. Este martes, en la plenaria la de la Cámara Alta, el senador por el Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez aprovechó para manifestar su apoyo a una posible intervención legal en el país vecino.

“¿Impera el principio de la no intervención o hay las circunstancias fácticas, éticas y legales para la intervención en los términos propuestos por el presidente Iván Duque?”, cuestionó en la plenaria el senador.

Uribe apela a una intervención basada en los principios democráticos dentro de la Carta de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que promueve el cumplimiento de la democracia interna de los países firmantes y de la obligación de instar a que los otros lo hagan.

“Acuerdos de las Naciones Unidas dicen que en estas circunstancias de Venezuela, causa eficaz del éxodo, la dictadura pierde la legitimidad y obliga a los estados a tomar las medidas para superar la calamitosa situación”, complementó el senador.

Sin embargo, el principio de la no intervención contenido en la Carta de las Américas dice expresamente “promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”, o sea, no involucrarse en los asuntos internos de cada nación.

Esta propuesta del senador la hace como un llamado a la obligación debido a la situación que padecen los venezolanos que continúan viviendo en el país o migran a otras partes, ocasionando problemas humanitarios ya que los Estados vecinos (Colombia, Ecuador, Perú y Brasil) no estaban preparados para atender ese éxodo.

Para responder a la situación, el presidente Iván Duque ha participado de acciones que contribuyan a la crisis como el fondo internacional, el retiro de Colombia de la Unasur, la iniciativa de una demanda contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, entre otras.

Este miércoles, el canciller Carlos Holmes Trujillo se reunirá en Washington para crear una agenda centrada en la crisis migratoria venezolana junto al secretario General de la OEA, Luis Almagro, y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao.

En Colombia, se estima que pueden haber más de un millón de venezolanos asentados en el país. En los pasados días, Perú tomó la decisión de pedir pasaporte para poder ingresar a su territorio.