Uribe admite no tener mayorías, pero que insistirá en eliminar la JEP

Luego de que se conociera el auto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que se concede la amnistía a la exFarc Marilú Rodríguez Baquero, conocida como la “Mata Hari”, y se determina que el ataque a la Escuela Superior de Guerra en 2006 fue un “ataque válido” y no un crimen de guerra, el líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, anunció que insistirá en su idea de acabar con la jurisdicción de paz.

“Es una aberración. En la Escuela Superior de Guerra hay civiles, es una escuela en donde hay estudiantes militares y hay profesores civiles, directivos, que no están en combate. O sea, allí hay una doble violación del derecho internacional humanitario”, manifestó el expresidente en entrevista con el exministro Fernando Londoño, en su programa La Hora de la Verdad.

Contexto: Fallos que fallan

Para Uribe, el acuerdo entre el gobierno Santos y las Farc fue “bien grave” y con esta nueva decisión se le añade un agravante “Que consiste en que no hay la sanción alternativa, que era inocua, que les daba una restricción de movilidad. Además, hay una amnistía y una declaración de que el objetivo era válido”.

La decisión de la JEP, a juicio de Uribe, se crea la tesis de que cualquier escuela en la que haya militares se puede atacar válidamente. “Ahí están legitimando otra amenaza contra el pueblo colombiano”.

Esa fue la razón por la que el hoy senador anunció que insistirá en eliminar la jurisdicción de paz. “Hoy no tememos las condiciones políticas, no tenemos las mayorías para hacerlo, pero es no nos puede privar de repetir el discurso hasta que en algún momento el país logre las mayorías para poder eliminar la JEP”, dijo el expresidente.

En esa misma entrevista, Uribe lanzó críticas a la Corte Constitucional por “frenar” la fumigación aérea con glifosato de cultivos de uso ilícito y sugirió que se debía buscar una forma de prescindir del tribunal cuando se trate de asuntos de orden público, de los que es responsable el Ejecutivo.