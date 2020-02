Uribe clama por libertad de Francisco Galán

Redacción Politíca

El expresidente y hoy senador manifestó que tanto Galán como Juan Carlos Cuéllar, también exmiembro del Eln, quienes actuaron como gestores de paz durante su gobierno, ya pagaron cárcel, están convencidos de la paz de verdad y no han sido beneficiarios de impunidad ni de elegibilidad política.

El expresidente y hoy senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, salió en defensa del exguerrillero del Eln Francisco Galán, detenido el pasado sábado en Medellín por requerimiento de un juez de Cali, dentro de la investigación del secuestro masivo perpetrado por esa guerrilla en el año 2000 en el Kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura, en el Valle del Cauca.

“Ojalá liberen a Francisco Galán y a Juan Carlos Cuéllar, estuvieron en la cárcel más de 20 años, no hay proceso con el Eln pero estas personas son convencidas de la paz de verdad, no han sido beneficiarias de impunidad ni de elegibilidad política. No tienen que ver con el Eln actual”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Tanto Galán como Cuéllar, desde las épocas de gobierno de Uribe y luego en las de Juan Manuel Santos, actuaron como gestores de paz, tratando de buscar acercamientos para diálogos con el Eln.

En el caso del primero, estuvo más de 15 años en la cárcel y en abril de 2008 anunció públicamente su renuncia a la guerra. En cuanto a Cuéllar, estuvo también detenido por 12 años e incluso participó en las rondas secretas de negociación en La Habana entre 2006 y 2007. En diciembre pasado, este fue detenido en Cali luego de que una orden de captura en su contra quedara vigente, tras la resolución en la que dejó de ser gestor de paz.

En su trino, Uribe aprovecha para mandar una pulla más al Acuerdo de Paz firmado por Santos con las Farc, al señalar que los dos exmiembros del Eln no han sido beneficiarios de impunidad ni de elegibilidad política. De esta manera hace alusión a las curules en el Congreso entregadas a los excomandantes de la guerrilla y a la posibilidad que tuvieron de participar en las elecciones locales y regionales del año pasado. El uribismo ha insistido constantemente en que primero debían responder ante la justicia.

Así como Uribe, los senadores Roy Barreras, de la U, e Iván Cepeda, Polo, también se manifestaron en contra de la captura de Galán: ¿Por qué en lugar de capturar a los gestores de paz no capturan a los señores de la guerra del Eln? Más fácil capturar a quién dejó las armas hace 20 años para mostrar resultados que a los que siguen hoy en el camino equivocado de la violencia y siguen haciendo daño?", escribe Barreras en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Cepeda opinó que con la captura de Galán se cierran las puertas al diálogo con el Eln. "Al retirar la condición de gestores de paz a personas como Francisco Galán, el Gobierno habilitó nuevamente su encausamiento judicial y rompió la posibilidad de que estas personas siguieran contribuyendo a lograr diálogos de paz que el país necesita con el Eln", manifestó.