Uribe no podrá sesionar en el Congreso mientras esté en detención domiciliaria

A pesar de la virtualidad, el expresidente y senador no podrá ejercer su labor legislativa, así lo confirmó la Corte Suprema este miércoles al notificar al Senado de la medida restrictiva de la libertad.

Álvaro Uribe ya va a cumplir una semana de detención domiciliaria, pero todavía no era claro si podía seguir o no sesionando como senador. Normalmente la restricción a la libertad imposibilita ejercer la labor legislativa, pero con el Congreso en sesiones remotas se abría la puerta para que siguiera en su acción como congresista. Sin embargo, la Corte Suprema clarificó este miércoles que no será así.

La Sala de Instrucción del alto tribunal notificó al Senado de la medida preventiva de reclusión domiciliaria en contra del expresidente por su proceso por posible fraude procesal y soborno. En dicha comunicación, además de revelar que el expresidente tendrá por “cárcel” la hacienda El Ubérrimo, señaló que debe cumplirse los artículos 134 de la Constitución y 277 de la ley 5 de 1992, que establece el reglamento del Congreso.

Esto último quiere decir que el expresidente queda suspendido hasta que se solucione su situación jurídica y debe ser reemplazado por la primera persona de la lista al senado del Centro Democrático que no entró al Congreso por falta de votos. Uribe solo podría volver a su cargo cuando la medida preventiva le sea levantada, el proceso en su contra archivado o sea encontrado inocente.

Hasta el momento, el proceso está en sus inicios. El próximo paso es determinar si se llama a juicio al expresidente o se precluye la investigación. De iniciarse el juicio y encontrarse los elementos suficientes que prueben la responsabilidad de Uribe Vélez por los cargos que se le señalan, este quedaría inhabilitado para ejercer como senador y la curul pasaría a su reemplazo hasta las elecciones de 2022.

Sobre este reemplazo, se supone que la curul será ocupada por Yenny Esperanza Rozo, que obtuvo 24.930 votos en 2018 y que se quedó por fuera del Senado tras tener 1.000 votos menos que José Obdulio Gaviria, el último del Centro Democrático que alcanzó a entrar al Senado. Esta actualmente figura como coordinadora política del senador Uribe.

No obstante, desde la mesa directiva del Senado han dicho que el sustituto sería Milla Romero, que estuvo en el senado en 2018 en reemplazo a Ruby Chagüi, que estaba en licencia de maternidad para dicha época. Ante la duda, es el Consejo Nacional Electoral el que tendrá la última palabra y definirá cuál es la persona que asumirá la curul de Álvaro Uribe mientras está detenido.

