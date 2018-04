Uribe rectifica a regañadientes trino contra Daniel Coronell

-Redacción Política

Obligado por el Tribunal de Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe tuvo que escribir que el periodista Daniel Coronell no es un mafioso extraditable, como lo había dicho el 10 de febrero. Sin embargo, el trino del senador del Centro Democrático deja en claro que lo hace sólo por obligación y que sigue pensando lo que dijo.

Una vez más el Tribunal de Bogotá ordenó al expresidente Álvaro Uribe rectificar uno de sus trinos. Es la segunda batalla que le gana el periodista Daniel Coronell al exmandatario en lo que va del año, pero al mismo tiempo, fiel a su estilo, Uribe rectificó a regañadientes y casi que repitiendo los señalamientos que la justicia le pide no proferir.

“Obligado por el Tribunal de Bogotá, con mis libertades restringidas, tengo que rectificar: Daniel Coronell no procede con actitud mafiosa para hacer daño electoral. No puedo pensar que sería extraditable”, escribió el senador del Centro Democrático.

Obligado por el Tribunal de Bogotá, con mis libertades restringidas, tengo que rectificar:

Daniel Coronel NO PROCEDE CON ACTITUD MAFIOSA PARA HACER DAÑO ELECTORAL.

NO PUEDO PENSAR QUE SERÍA EXTRADITABLE

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 20 de abril de 2018

La justicia falló a favor del periodista, a quien el 10 de febrero el expresidente había atacado ferozmente en sus redes sociales por cuenta de una columna de opinión en que daba a conocer unos correos electrónicos del exjefe paramilitar Don Berna en que vinculaba al jefe del Centro Democrático con la muerte Pedro Juan Moreno.

“Daniel Coronell procede con una actitud mafiosa para hacer daño electoral, sus negocios con el narcotráfico siguen impunes y me ha demandado porque pienso que sería extraditable”, escribió ese día el exmandatario.

Poco menos de un mes después el mismo Tribunal de Bogotá le ordenó al expresidente rectificar sus señalamientos, a lo que el mandatario respondió con un nuevo ataque contra Coronell. En un comunicado escrito Uribe sostuvo: “Daniel Coronell no está pedido en extradición, entonces técnicamente no es extraditable. He utilizado la palabra, que rectifico por orden del Tribunal”, expresó.

A renglón seguido, Uribe dice que Coronell ha escrito “213 columnas contra mi familia, mis allegados y mi persona” y que más que un investigativo lo considera un calumniador profesional, “que se declara como mi enemigo”, puntualizó el expresidente. En su texto, Uribe agrega que escribió ese tuit que hoy le obligan a rectificar por cuenta de la columna de Daniel Coronell en la cual el periodista “deja entrever que soy un asesino, que induje el accidente que costó la vida al doctor Pedro Juan Moreno y a otras personas”.

Por la manera como hizo la rectificación Uribe, desató la reacción de Coronell, quien escribió en su twitter: “De manera tramposa y con mala fé, el senador @AlvaroUribeVel se burla de fallo de Tribunal que le ordena rectificar y, en cambio, suma nuevas calumnias que rechazo. Presentaré un incidente de desacato para que la justicia establezca si este poderoso está por encima de la ley". Por eso, el magistrado Jairo José Agudelo Parra notificó a Uribe que debe “retractarse, puntualizando que lo es, única y exclusivamente, de las afirmaciones realizadas el 10 de febrero de 2018”.

