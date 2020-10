Uribismo exige a excombatientes de Farc “reconocimiento de todos los hechos violentos”

Los senadores del Centro Democrático que hacen parte de la Comisión de Paz publicaron un listado con más de 40 crímenes que le atribuyen a la extinta guerrilla.

En la coyuntura del reconocimiento por parte de los miembros del hoy partido FARC del crimen del político Álvaro Gómez Hurtado y otros más, los senadores del Centro Democrático que integran la Comisión de Paz —Paloma Valencia, José Obdulio Gaviria, María Fernanda Cabal, Alejandro Corrales y Santiago Valencia— publicaron una carta en la que les exigen a los excombatientes de la extinta guerrilla que reconozcan los crímenes cometidos durante más de medio siglo de conflicto armado en Colombia.

“Los defensores de los acuerdos han argumentados que los derechos de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad y las responsabilidades y la no repetición inspiran los acuerdos firmados en 2016. Este aniversario del plebiscito es una ocasión propicia para exigir todo eso que no se ha cumplido”, e insistieron en que el 2 de octubre de 2016 fue burlada la voluntad popular que se expresó al votar por el no.

“Seguimos esperando que se esclarezca la verdad, que se asuman las responsabilidades, valga la redundancia, por parte de los responsables. Seguimos esperando que se respeten a las víctimas, que se les reconozcan los hechos y se pague algún tipo de pena por los delitos cometidos”, agrega la comunicación y, en primer lugar, señalaron la necesidad de que los miembros de FARC cuenten cómo se usaba el narcotráfico en la organización y se reconozca su responsabilidad en el aumento de los cultivos de uso ilícito.

También pidieron que cuenten la verdad sobre las organizaciones políticas que hubiesen tenido vínculos con la guerrilla. “Que nos cuenten la forma en la cual se desarrolló, las relaciones de las Farc con el Partido Comunista, la Juventud Comunista y otras organizaciones afines a nivel regional donde hacían presencia los frentes guerrilleros”.

Sobre las acciones de la guerrilla, les pidieron contar la verdad y asumir responsabilidades sobre los abortos forzados, la política de extorsión, el secuestro de civiles (con casos puntuales como los de íngrid Betancourt, Clara Rojas, Luis Eladio Pérez, Alan Jara o el de Óscar Tulio Lizcano) y masacres como las de La Caucana, La Chinita, Batata y asesinatos como el de Consuelo Araújo, el del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, el del exsenador Jaime Lozada o los 11 diputados del Valle.

“Esta es solo una muestra de las múltiples acciones terroristas y criminales sufridas por el pueblo colombiano a manos de las Farc. Les exigimos a los desmovilizados, que tras cuatro años de gozar todos los beneficios que les concedieron, cumplan los compromisos adquiridos”, dice el uribismo en esa carta. Finalmente, señalan que “nadie nunca más debería creer que existen ideas que admiten la utilización de violencia. Nadie nunca más, debe ser premiado por dejar de ejercerla contra los colombianos”.

Lea la carta completa