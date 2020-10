Uribismo tumba debate de moción de censura solicitada por Robledo

El uribismo argumentó que la moción de censura no tenía efecto por una cuestión de forma. La oposición encontró la no realización del debate como una forma de cercenar la democracia. Así votaron.

El tan esperado debate de moción de censura convocado por la oposición en el Senado para sacar a Carlos Holmes Trujillo de su cargo como ministro de Defensa, no se realizó. Lo que inició este jueves con bastante expectativa, con miras a las revelaciones y argumentos de congresistas como Jorge Enrique Robledo (Polo) y Roy Barreras (quien recientemente renunció a la U), citantes de la moción, ni siquiera tuvo lugar a discusión alguna.

El cronograma estaba dispuesto desde hace días. Después de la airosa victoria de Trujillo en la moción de censura que enfrentó en la Cámara, el presidente del Senado, Arturo Char, por fin había dispuesto este 22 de octubre para llevarla a cabo. En síntesis, el funcionario del gobierno Duque no solo tendría que dar explicaciones en el marco de ese llamado, sino también en el debate de control político, que inició en horas de la mañana y se desarrolló hasta la tarde. En ella, Barreras denunció que la cifra de menores de edad muertos por “balas oficiales” asciende a 36. De este escenario, la intervención del senador Robledo había quedado pendiente y, en acuerdo con Arturo Char, dispusieron que las reflexiones del congresista del Polo serían escuchadas durante la moción de censura, en un tiempo de una hora y media.

Sin embargo, la voz de Robledo no logró eco. La razón fue que al inició de la moción de censura, Ernesto Macías, senador del Centro Democrático, presentó una proposición para que la plenaria votara la no realización del debate, pues consideraba que este mecanismo ya no tenía efecto.

