“Usted nunca va a ser presidente de Colombia”: agarrón entre Paloma Valencia y Petro

Lo que comentó en criticas a las sesiones virtuales terminó en fuerte enfrentamiento entre la oposición y el uribismo. “Vamos camino a una dictadura”, dijo Petro.

En la Comisión Primera del Senado volvió la discusión eterna que ha caracterizado al Congreso durante toda la pandemia: las sesiones presenciales. Y fue el senador opositor Gustavo Petro uno de los que más criticó la organización que se prevé en dicha comisión para que se pueda hacer una sesión presencial.

Según Petro, de acuerdo con el plano que se mostró sobre la disposición de las sillas en el recinto de la Comisión Primera, no se necesitaba ningún tipo de modificación del salón y que este mismo lunes debió haberse hecho la primera sesión presencial. “Esto que estamos haciendo aquí es profundamente ilegal (…) No hay cuarentena, no hay ninguna razón jurídica para que esta sesión de hoy no sea presencial”, manifestó.

Y cuestionó el aplazamiento de las sesiones: “Se pasaron por la faja al Congreso de la República, se anuló como institución en Colombia (…) No hubo discusión de cosas serias, se le quitó a la oposición a hacer debates de verdad, no estos virtuales que no sirven para nada. Se silenció el Congreso”.

En ese sentido, manifestó que el Congreso se había silenciado “en favor de una dictadura”. E invitó a los demás miembros de la comisión para ir desde este mismo martes a una sesión presencial en el Capitolio.

La intervención de la senadora de la Paloma Valencia, del Centro Democrático, llegó en forma de réplica al considerar que Petro hizo alusiones al gobierno de Duque y a los partidos que lo acompañan. “Me parece inaceptable que el gobierno democráticamente elegido del presidente Duque venga a ser cuestionado por un senador. Senador Petro, tiene que aceptar que perdió las elecciones porque no consiguió el favor de todos los colombianos”, dijo Valencia.

Acusó a Petro de tratar de deslegitimar al gobierno de Duque y criticó lo dicho por el senador sobre las sesiones presenciales. “No amenace más. Usted no es presidente del Congreso ni de la Comisión Primera. Son las autoridades que hemos elegido las que toman esas decisiones, no usted que pretende gobernar al Congreso como si fuera su propia dictadura”, agregó la senadora uribista.

Y concluyó: “Yo lamento mucho que usted pretenda y añore una dictadura donde usted sea el que diga cómo se hacen las sesiones y, además, define qué es legal o ilegal. Para eso existen cortes que usted no puede suplantar. En este Congreso usted no es presidente ni va a ser nunca presidente de Colombia, gracias a Dios”.

De inmediato, Petro pidió la palabra para responderle a Valencia. “Aquí nadie me va a regañar o a amedrentar por lo que diga o no. Y menos la senadora Paloma Valencia”, comentó Petro y le reclamó a la senadora del Centro Democrático por utilizar la palabra réplica para referirse a su intervención cuando, a su juicio, nunca le hizo una mención directa.

Petro continuó con su discurso. “Yo sí creo que vamos camino a una dictadura porque ustedes hicieron elegir al candidato que les convenía en la Corte Constitucional, hicieron elegir a la procuradora que les conviene, al fiscal que les conviene, quienes silenciar al Congreso de la República y amedrentar a la Corte Suprema de Justicia porque les está juzgando a su jefe político (…) Han concentrado el poder público tal cual Maduro lo concentró en Venezuela. Quienes quieren llevar este país a una dictadura no somos nosotros; son ustedes”.

Asimismo, culpó al Gobierno de la situación de violencia que se vive en el país. “Han matado a ciudadanos jóvenes indefensos con la fuerza policial (…) Han dejado que 760 líderes sociales sean asesinados sistemáticamente y que asesinaran a 251 excombatientes firmantes de la paz, sólo porque a ustedes no les gusta la paz, quisieron hacerla trizas y eso ha generado un ambiente de violencia. Nos quieren silenciar como oposición, por eso hay una amenaza a mi hermano de las Águilas Negra de ayer”.

Pero la discusión no paró ahí. El presidente de la Comisión Primera, senador Miguel Ángel Pinto, le dio nuevamente la oportunidad a Valencia para que le respondiera a Petro. “Claro que nos mencionó, cuando habló de la dictadura del gobierno de Duque y de los partidos amigos. Esos somos nosotros”, dijo Valencia, y le replicó al senador Petro que él era quien pretendía amedrentar.

“Jamás he incitado a la violencia en este país, ni ando utilizando mi Twitter para incendiar ni he hecho parte de grupos ilegales que consideran que la violencia es legítima en la política. No se confunda. Miedo me da usted a mí, yo sí le tengo miedo, pero venzo el miedo porque no voy a dejar que este país caiga en las manos de una persona que sólo quiere destruir y promover la violencia”, anotó Paloma Valencia.

Terminó reclamándole al senador opositor su silencio durante el gobierno de Juan Manuel Santos. “No lo vi hablando de la dictadura de Santos, cuando eligió los mismos poderes sin que usted se pusiera nervioso. Era porque usted los había elegido”, finalizó Valencia. Para la próxima semana se espera que la Comisión Primera del Senado vuelva a sesionar de manera presencial en el Congreso de la República.