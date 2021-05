“Utilizamos las herramientas ordinarias”: Duque le vuelve a decir no a la conmoción interior

Al ser preguntado por el tema, señaló que seguirán trabajando en entablar el diálogo, pero sigue reconociendo la conmoción como última instancia a acudir ante la convulsión nacional que despertó el paro nacional.

Por más de que este viernes otro partido (Conservador) se uniera al pedido para que el Gobierno acuda a la conmoción interior para estabilizar el orden público en el país, el presidente Iván Duque sigue insistiendo que, por ahora, continuará apelando a los mecanismos ordinarios para dialogar con los líderes y lideresas del paro nacional y rechazo las noticias falsas que han salido entorno a este tema.

Lea: Después de mucho tiempo, Duque les salió a los periodistas que cubren Palacio.

“Hay herramientas que tiene la Constitución, pero ha habido noticias falsas circulando, hasta decreto han hecho. Son noticias falsas. Nosotros estamos utilizando las herramientas ordinarias que nos da la ley y tenemos que seguir usando las herramientas ordinarias que nos da la ley”, comentó.

En ese mismo tono, señaló que hay que concentrarse en entablar puentes para el diálogo, eso sí, generando condiciones para levantar los bloqueos que, a su juicio, va en contravía de otros derechos.

“Todos tenemos que levantar nuestra voz y decir sí a la conversación, sí a construir, pero definitivamente no a los bloqueos, porque los bloqueos no son pacíficos. Le alteran los derechos a otra persona, le están quitando los derechos a una familia, cuánto nos está doliendo el caso de una mujer con el sueño de ser madre y perder a su bebé en una ambulancia por unbloqueo o ver situaciones como trabajadores que no pueden llegar después de meses de reactivarse por un bloque”, insistió.

En ese sentido, reiteró su disposición a conversar con la ciudadanía y los diferentes sectores. Ejemplificó, por ejemplo, que el Gobierno se ha sentado con líderes comunales, presidentes de la rama judicial, directores de medios de comunicación y la Coalición de la Esperanza, que insistió que aceptaron la invitación como oposición al Ejecutivo y con la intención de aportar en la construcción democrática.