"Vamos a enfrentar la candidatura presidencial espuria del delincuente": Uribe a FARC

-Redacción Política

Para muchos sectores políticos y de la opinión pública nacional le es difícil recibir con buenos ojos la candidatura presidencial de quien fuera el máximo jefe de las Farc. Consideran que Rodrigo Londoño, Timochenko, aún representa para las víctimas del conflicto armado sinónimo de la máxima responsabilidad por los delitos que cometió ese grupo armado durante más de medio siglo que estuvo alzado en armas. Desde esa mirada, esas mismas personas esperan que, al menos, responda ante la justicia, pague las penas que se le impongan y, ahí sí, se le abra el escenario para que pueda participar en política.

Esa, en parte, era una de las condiciones suscritas en el Acuerdo de Paz firmado en noviembre del año pasado. Y es claro que, tal y como lo advirtió la exguerrilla este mismo miércoles, el compromiso de resarcir a las víctimas, y cumplir con el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición sigue en pie. Pero no es culpa de la naciente Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común que el Congreso, apetitoso de las cuotas burocráticas del Gobierno, retrase la implementación de lo pactado y, en ese sentido, no cumpla con su deber: que es deliberar y votar los proyectos –a favor o en contra-, pero no torpedear el quórum en el Legislativo para ejercer presiones en otra rama del poder público.

En todo caso, la desarmada guerrilla decidió avanzar. Y luego de la luz verde que le dio el Consejo Nacional Electoral a la personería jurídica, se lanzó al ruedo y, no sólo anunció quién será su candidato presidencial de cara a las elecciones del año entrante sino que, además, reveló la conformación de sus listas a Senado y Cámara de Representantes. Un anuncio que, como era evidente, no iba a caer muy bien y que generó la enconada reacción del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, principal opositor a los acuerdos de La Habana.

“Hoy anuncian pomposamente las candidaturas de aquellos que estaban incursos en delitos atroces, cambiaron la Constitución colombiana para ello”, dijo Uribe, advirtiendo que en otros países no se permite la participación política de ningún excombatiente hasta tanto no se haya sometido a un sistema de justicia transicional y haya cumplido con sus penas. “Qué tal que yo hubiera permitido eso con los paramilitares”, agregó el exmandario.

Pero Uribe fue más allá, y denunció que tiene información que indica que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común se prepara para hacer política de la mano de las disidencias armadas. “Hay 2.100 personas que han regresado al frente oriental. Sabemos que allí están consolidando su brazo armado, que quedaron en el proceso 100 o 200. Los otros en la delincuencia. Vamos a enfrentar la candidatura presidencial espuria del delincuente, las candidaturas al Congreso de delincuentes de lesa humanidad”, advirtió el líder del Centro Democrático. Por eso, agregó que “vamos a enfrentarlos a pesar de que irán a elecciones nuevamente con el grupo armado que ahora llaman disidencias”.

En las últimas horas, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, informó que dichas disidencias cuentan con, aproximadamente, 700 integrantes y que son “altamente peligrosos”. Sin embargo, desde su concepto, es un porcentaje muy bajo si se tiene en cuenta que las previsiones que hacía el Gobierno eran mucho mayores. Lo cierto es que este miércoles avanza en el Congreso el debate sobre la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz y no son pocos los congresistas que esperan que se incluyan condicionamientos a la participación política de los miembros de la Farc.