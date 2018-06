Gustavo Petro anuncia que vuelve al Senado de la República

* Redacción Política

Los seguidores del excandidato presidencial Gustavo Petro, derrotado este domingo en las urnas por Iván Duque, se unieron en un coro que gritó a viva voz “Gracias Petro” y “Petro, amigo, el pueblo está contigo”. En una tarima del Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en Bogotá, el exalcalde de Bogotá, pronunció su discurso minutos después de que se conociera el resultado de la histórica jornada electoral. (Lea aquí: Iván Duque, nuevo presidente de Colombia)

“Agradezco a esta coalición de fuerzas diversas: animalistas, feministas, ambientalistas, grupos liberales rebeldes, que son los liberales de verdad, el verdadero liberalismo aquí se presente”, dijo Petro, quien a su vez agradeció a los ocho millones de colombianos y colombianas que votaron por él este domingo.

“No nos hemos preparado para ser oposición, nos hemos preparado para ser gobierno, pero un gobierno que no puede ser más de lo mismo, que no puede significar a la sociedad colombiana la continuidad de las cosas que siempre han ocurrido en Colombia (…) Aceptamos su triunfo, es el presidente de la república de Colombia (Iván Duque), pero no le vamos a pedir ministerios, ni embajadas ni nada. Hoy somos la oposición de ese gobierno, somos oposición. Colombia no puede continuar hundida dependiente del petróleo y del carbón, eso se acabó y no estamos de acuerdo que se le ponga trabas a la paz”, agregó Petro.

El excandidato presidencial, que obtuvo este domingo 8.031.484 de votos (41,80%) frente a los 10.370.050 de votos (53,98%) de Duque, anunció que volverá al Senado de la República, donde por ley podrá obtener una curul. “Volver al senado para dirigir un pueblo que debe mantener activo y movilizado”, enfatizó Petro. Su fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo, también podrá tener una curul en la Cámara de Representantes.

Gustavo Petro, de 58 años, prometía una defensa férrea del acuerdo de paz que el año pasado desarmó a la exguerrilla de las FARC, y una batería de reformas económicas y políticas para romper con la gobernanza histórica de la derecha.

Algunas de sus propuestas comprendían impuestos para los latifundios improductivos, el tránsito hacia una economía no dependiente del petróleo y el carbón, y críticas a la actual política antidrogas.

En su discurso de este domingo, Petro hizo un llamado para consolidar el movimiento ciudadano que lo apoyó durante esta contienda electoral y anunció que su próximo objetivo será apoyar la consulta anticorrupción, que contempla, entre otros puntos, reducir el salario de los congresistas. Además, invitó a que, en las siguientes elecciones locales, el movimiento de la “Colombia Humana” aspire a alcaldías.

El candidato reconoció entristecido que esperaba más apoyo de la región Caribe, de la que es oriundo. “Pensé que mi origen Caribe hubiese podido ser mucho más fuerte que las maquinarias que se dedicaron a comprar votos en los municipios de la costa. Pensé que en el corazón del pobre caribe iba a ser más poderoso el llamado de tener el primer presidente costeño del siglo", afirmó Petro, quien solo le ganó a Duque en la región Caribe en los departamentos de Sucre y Atlántico.

El aspirante de izquierda le devolvió a la política colombiana los discursos de plaza y la convocatoria de multitudes. Este domingo terminó su discurso diciendo: “Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su dirigente”.