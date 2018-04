Vargas Lleras criticó los "pocos avances" de la administración de Peñalosa

-Redacción Política

Durante el lanzamiento de su política “Mejor Bogotá”, Germán Vargas Lleras hizo fuertes críticas a la actual administración de la capital y llamó la atención sobre los pocos avances que se han dado en materia de transporte público, infraestructura, medio ambiente y seguridad urbana en los últimos años.

“Al ritmo que vamos, vamos a terminar como Montería, una ciudad invadida por mototaxis y con cada persona teniendo que acudir a un medio privado de transporte”, así comenzó el exvicepresidente su intervención, en la que agregó que el sistema de Transmilenio se encuentra colapsado. “Esto se ha vuelto insostenible, un fracaso”, expresó.

Luego mencionó directamente al actual alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, cuestionando la licitación que está en marcha para renovar el principal parque automotor de la ciudad, el cual continuaría utilizando diesel, uno de los combustibles más contaminantes en el mundo. “¿Como es posible que esta semana se abra la licitación para la renovación de todo el parque de Transmilenio y prácticamente el único requisito es que sea diésel? Estaremos condenados durante décadas a tener que seguir soportando el principal factor de contaminación del aire en Bogotá”, enfatizó el aspirante a la Casa de Nariño.

“Llámenle la atención al alcalde para que no nos condene a vivir durante los próximo 20 años, que será la vida útil de ese equipo, a los niveles de contaminación que tenemos hoy en día” que, según mencionó Vargas, están generando a pérdidas al sector de la salud superiores a 20 billones de pesos anualmente. “Algo muy extraño e inexplicable está ocurriendo para que se dé esa licitación”, insinuó.

El candidato no tuvo pelos en la lengua para decir que es tan crítico con la actual administración porque “pasa y pasa y pasa el tiempo y ni en infraestructura, ni en vivienda, ni en normas, ni en transporte estamos avanzando”.

Por otro lado, objetó los retrasos que se han presentado en obras viales en Bogotá, como la Autonorte, así como el déficit habitacional en la ciudad. “En mi gobierno nos proponemos construir 150.000 unidades de vivienda, que generarían 300.000 empleos, pero eso no será posible si continuamos bloqueados desde todo punto de vista, particularmente el normativo, para que estos planes se puedan adelantar”, indicó.

Esta no es la primera vez que arremete en contra de Peñalosa. En un audio difundido por Caracol Radio, el exvicepresidente dijo: "Y ni qué hablar de los prediales, ¿no? Hoy me llegó el mío. Tengo una cocina integrada con un comedor de cuatro puestos y con una sala. Tenemos un cuarto. No hay dos”, contó. "El avalúo me llegó en 1.800 millones de pesos, casi para pagar 18 millones de pesos. No los pagué, voy a reclamar, porque ese apartamento no vale eso. Si me dan 1.200 millones, le arranco la cabeza a Peñalosa”, manifestó.