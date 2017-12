Vargas Lleras presentó más de 5.8 millones de firmas para avalar su candidatura presidencial

“Agradezco a cada uno de los colombianos que ha depositado en mi su confianza, que respalda nuestro proyecto, que le apuesta y cree en nuestras propuestas. Estas 5.804.500 firmas nos permiten inscribir una candidatura cimentada en tantos sueños y en tantas esperanzas”.

Con esas palabras respondió este lunes el precandidato presidencial Germán Vargas Lleras al apoyo manifestado por los colombianos que le permitieron recoger un significativo número de firmas para solicitar a la Registraduría el aval de su candidatura a la Presidencia para las elecciones de 2008.

A todos ustedes, a todos los que me acompañaron hoy y a los que me enviaron su apoyo, mi más sincero agradecimiento; quiero reiterarles que no seré inferior a la confianza y la responsabilidad que han depositado en mi. pic.twitter.com/kO6MVJh7wH

— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) 11 de diciembre de 2017