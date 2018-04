Vargas Lleras propone unificar períodos de alcaldes, Congreso y presidente

-Redacción Política

Germán Vargas Lleras les dijo a los alcaldes de Colombia lo que querían oír: “vamos a unificar los períodos de presidente, de Congreso y de todos los mandatarios de Colombia. Estoy dispuesto a darme esa pela y lo voy a proponer desde el primer día de mi gobierno”, manifestó. Lo hizo hoy en el marco del Congreso Nacional de Municipios que se lleva a cabo en Cartagena, donde expuso sus propuestas de campaña para fortalecer la democracia local, la gestión administrativa y la autonomía fiscal territorial. Y, como era de esperarse, su idea recibió una lluvia de aplausos.

“No hay nada peor, cuando uno está como ministro, a mitad de gobierno tener que entenderse con nuevos alcaldes, que no lo conocen a uno, que no conocen los programas, que duran un año haciendo la curva de aprendizaje. Y no hay nada peor para ustedes que a mitad de periodo les cambien los funcionarios del gobierno nacional. Quedan bloqueados”, enfatizó el candidato presidencial.

Le puede interesar: Vargas Lleras le va ganando el pulso a Iván Duque en el partido Conservador

Además, señaló que resulta muy inconveniente que a lo largo de cuatro años se tenga dos periodos de Ley de Garantías. Y planteó tres escenarios para la reforma puesta sobre la mesa: reducir el período de los actuales alcaldes, alargarlo o que los próximos sean elegidos solo para dos años. “Discútanlo (…) pero tómenme muy en serio porque ustedes saben que lo que yo digo, me propongo y lo cumplo”, manifestó.

Entre otros temas, Vargas Lleras planteó igualmente reformar el régimen de las corporaciones autónomas y redefinir sus competencias, y eliminar los OCADS, aquellos órganos que evalúan, viabilizan y aprueban los proyectos a ejecutar con los dineros de las regalías. “Los solo costos de administración de los OCADS están representando $350 mil millones. Ustedes saben bien la penuria que representa poner en marcha la aprobación y ejecución de un proyecto, no lo logran en menos de un año y medio, eso denota la baja ejecución en el régimen de regalías”, indicó.

Lea también: Vargas Lleras criticó los "pocos avances" de la administración de Peñalosa

Por otra parte, anunció que buscará acabar con las contralorías municipales y departamentales. “No funcionan y probablemente en más de 900 municipios del país el contralor es amigo del alcalde, pero entiéndanme lo que nos ahorraríamos. Hay que hacer un control selectivo, preventivo, de resultados y por objetivos”, concluyó.