El exministro, a quien un sector de la opinión pública le coquetea para que dé el salto en la carrera por la Casa de Nariño, concedió una entrevista a la escritora Carolina Sanín y habló de su coherencia y novedad.

Durante una entrevista con la profesora y escritora Carolina Sanín en Canal Capital, este martes el exministro Alejandro Gaviria –quien suena como uno de los precandidatos a la Presidencia con miras a 2022– se refirió a la creciente imagen que comienza a tener la opinión pública sobre él. Aunque no definió si se lanzará o no en búsqueda del Palacio de Nariño, destacó (citando al filósofo Karl Popper) que la gente ve en él “una persona capaz de no politizar la moral, sino moralizar la política”.

Si bien la conversación estuvo centrada en otras temáticas, Sanín no dejó de tocar el tema de la candidatura e incluso, vaticinó que Gaviria terminará aceptando, así no quiera. En respuesta el ministro contestó que esa situación, terminar haciendo lo que no quiera, ya lo ha hecho “varias veces”.

“Opino que es verdad que tú no quieres (lanzarte a la Presidencia). Opino que vas a terminar aceptándolo, porque te gusta hacer lo que no quieres”, dijo Sanín ante lo cual contestó Gaviria: “Lo he hecho en mi vida varias veces”.

Cuestionado puntualmente sobre aquello que hace que un sector de la sociedad reclame su postulación, el exministro de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Santos habló de coherencia y novedad, advirtiendo que “la política no necesita héroes morales para hacer la diferencia”.

“Tal vez tiene que ver con el tema de la coherencia. Cierta novedad, también. La gente como que está cansada de la misma figura, que parece una inercia, y se repiten y repiten las mismas figuras. Hay tal vez ciertos malentendidos de lo que es la política y su naturaleza paradójica. La política no necesita héroes morales para hacer la diferencia”, explicó Gaviria.

En ese sentido, dio como ejemplo el caso del expresidente de Estados Unidos Lyndon Johnson, a quien el diario El País no bajó de “excéntrico presidente obsesionado con su pene”, asegurando que, aunque era éticamente criticable, hizo transformaciones sociales.

“Recuerdo haber leído la biografía de Lyndon Johnson, que era un tipo despreciable de alguna manera y éticamente criticable en todas las dimensiones, pero fue capaz de hacer unas transformaciones sociales, incluso que tienen que ver con el sistema de salud”, manifestó el exministro.

Alejando Gaviria destacó también que una de las facetas por las que aumentan sus coqueteos en la política es “esa tentación un poco extraña de las personas que pasan del mundo de las ideas a la política, que casi siempre ha fracasado. Tenemos uno muy cerca en América Latina, que fue Mario Vargas Llosa, que le fue muy mal”, precisó, insistiendo en que la gente ve en él “una persona que encarna ciertos valores”.