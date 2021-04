Vencer a Petro y a Fajardo: la gran apuesta feminista para las elecciones de 2022

Ángela María Robledo y Francia Márquez destaparon sus cartas hacia cada una de las coaliciones en las que podrían participar en 2022. El objetivo es una candidatura presidencial feminista.

En un evento sin precedentes en la historia reciente del país, cientos de mujeres se reunieron este lunes en Honda (Tolima) en la Convención Nacional Feminista. Aunque la agenda fue variada, uno de los temas más importantes que se tocó fue la posibilidad de construir una candidatura presidencial feminista para competir por el poder en 2022.

El encuentro fue promovido por el movimiento político Estamos Listas, de Medellín, y otras organizaciones de mujeres, sin embargo, a él acudieron mujeres que representaron diversos sectores políticos alternativos. Entre los personajes nacionales estuvieron las congresistas Ángela María Robledo y Angélica Lozano y también la lideresa social Francia Márquez.

Fueron estas dos últimas las que sostuvieron una conversación sobre la necesidad de una candidatura liderada por las mujeres. De hecho, Ángela María Robledo puso sobre la mesa la necesidad, más que nunca, de que las mujeres ocupen un lugar importante en la política y en la carrera por la Casa de Nariño.

Ahí lanzó una gran apuesta. “¿Qué tenemos que hacer? Tú, ganarle a Petro. Y yo, ganarle a Fajardo”, le dijo Robledo a Márquez, quien, al igual que la congresista, también ha manifestado su deseo de ser candidata a la Presidencia y, aunque no hay nada definido, ha estado en conversaciones con el Pacto Histórico, que lideran Gustavo Petro y el Polo Democrático.

“A Francia la conocía en Cali, en una primera reunión de Colombia Humana. Hoy estamos en lugares distintos, pero con un propósito común: feminizar el poder, feminizar el Estado, desobedecer y proponer. Por eso estamos aquí”, dijo Robledo durante su intervención en el evento.

“Tenemos una tarea de formación no solo con las mujeres, sino con los hombres, que les tocará ceder poder”, agregó la congresista.

Lograr la meta de ganarles a Petro y a Fajardo, respectivamente, por supuesto, no será nada fácil, pero se dio el primer paso por parte de las feministas para labrar un camino en el que la voz de las mujeres sea importante. Incluso, Robledo, quien hoy hace parte de la llamada Coalición de la Esperanza, no dudó no un segundo en asegurar que si llegaba el momento de tomar una decisión, ella se iría con las organizaciones feministas, con toda la disposición para hacer fórmula con Márquez.

El discurso de Francia Márquez, por su parte, giró en torno, no solo de las mujeres sino de su condición como mujer negra. “El patriarcado es uno de los problemas que hay que enfrentar. Los otros son el racismo, el colonialismo, el capitalismo (…) Yo soy un eslabón de la cadena y la cadena no se rompe acá”, expresó la precandidata.

Sus palabras fueron enmarcadas, con énfasis, en la conmemoración de los 200 años de la expedición de la ley libertad de vientres, uno de los más importantes principios jurídicos con los que llegó al mundo la abolición de la esclavitud, que consistió, básicamente, en el mandato de que los hijos nacidos de las esclavas eran personas libres.

Tanto Robledo como Márquez seguirán, por el momento, los pasos que vienen dando de manera individual en sus espacios políticos, pero con el compromiso de cumplir con el manifiesto político firmado este lunes por las feministas del país. Por su parte, el movimiento Estamos Listas seguirá en la construcción de sus listas a Senado y Cámara conformada por mujeres.