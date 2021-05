Venimos sin el propósito de sustituir a inconformes: Coalición de la Esperanza

La alianza electoral asiste a una reunión en Palacio sobre las marchas. Sus integrantes expresaron que esto “no responde a cálculos políticos” sino a “genuinos intereses nacionales”. Dijeron que insistirán en reclamar un diálogo entre el presidente y el comité del paro.

Este viernes, la Coalición de la Esperanza llegó al Palacio de Nariño para cumplir con la cita que les puso el presidente Iván Duque, en el marco de las manifestaciones que hoy continúan. En ella, hablarán sobre los reclamos que hacen los colombianos en el paro nacional, los mismos que desembocaron en una mesa nacional de diálogo, instaurada por el jefe de Estado, y que espera reunir las voces diversas sobre la situación actual.

Antes del encuentro, los integrantes de la alianza electoral manifestaron públicamente que este encuentro no responde a “cálculos políticos”, ni interés distinto a " contribuir al desarrollo de un amplio diálogo”. En ese sentido, recalcaron en que atendieron el llamado del presidente “con ánimo exclusivo de colaborar con la solución de la actual crisis, sin antecedentes contemporáneos”.

“Insistimos en reclamar del presidente un diálogo genuino, concreto y eficaz con el comité del paro. Venimos, por tanto, sin el propósito de sustituir a quienes han enarbolado la bandera de la inconformidad. Debe ser con este comité con el que se tramiten las peticiones del paro, sin perjuicio de que el Gobierno pueda dialogar con otros sectores y personas”, dijo Humberto de la Calle, vocero en esta ocasión de la Coalición de la Esperanza.

Aunque saben que algunas personas “manifestarán descontento” por esta decisión, De la Calle resaltó que tomaron el camino “de la conciencia”. Esa, entonces, consiste en aportar a la discusión sin dejar de lado su carácter opositor al Gobierno y sin renunciar a la idea de un cambio de rumbo para el país. “Hemos sido y seguiremos siendo opositores al gobierno del presidente Iván Duque, lo cual no impide que pidamos unidad de los colombianos en esta emergencia extraordinaria”, agregaron.

Así las cosas, De la Calle afirmó que sin ninguna pretensión de asumir la vocería de quienes han digirido el movimiento de las manifestaciones masivas, siguen trabajando en las propuestas para hacerle frente al descontento colectivo que se ha reflejado en una semana completa de marchas multitudinarias y en las que se han dado fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes (que han dejado, por lo menos, 24 muertos).

“Trabajamos en un plan de emergencia que va desde la renta básica para 6.2 millones de hogares pobres y la matrícula cero para los jóvenes, que hoy son la gran mayoría de quienes protestan, tengan acceso a educación superior pública, hasta poner en práctica mecanismos urgentes de salvaguardia de los derechos humanos, un esquema verdaderamente progresivo, equitativo y eficiente de tributación, como lo ordena la Constitución, cuyo destino principal debe ser el alivio del padecimiento de millones de hogares, como resultado de la miseria, el hambre y el desempleo”, aseguró el exnegociador de La Habana.

Para él y los demás presentes, este momento necesita de “altas dosis de solidaridad y empatía”. “Debemos aunar ese sufrimiento para que podamos resolver mediante el diálogo las situaciones de injusticia social y desespero que hoy existen”, concluyó.

Junto a De la Calle estuvieron los demás precandidatos de la Coalición de la Esperanza, es decir: Ángela María Robledo, Jorge Robledo, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Sandra Ortiz, Antonio Sanguino, Carlos Amaya, Juan Fernando Cristo, e Iván Marulanda.

No asistió Camilo Romero, otro precandidato presidencial verde, pero quien se ha estado desligando de dicha coalición. En un video publicado un día antes de esta reunión, Romero afirmó que “no va a solucionar el momento que vive el país una reunión entre políticos y menos quienes desde esa coalición no llamaron ni convocaron a las manifestaciones de este paro nacional y que luego se montaron en la ola de la victoria ciudadana. Esta victoria no le pertenece a nadie, ni a un político, partido ni coalición, sino a la ciudadanía de este país, en especial a la juventud”, dijo. De esa forma, declaró que no asistiría a Palacio, como sus demás compañeros, hasta que el presidente escuchara primero las voces de los manifestantes.

Esta fue su declaración, en la que convocó a “mesas de la empatía” con la ciudadanía, a la par que el presidente sigue con sus conversaciones con distintos sectores: