Los congresistas Katherine Miranda e Inti Asprilla le enviaron una carta a los militantes de la colectividad que estarían pensando en renunciar ante negativas para que haya alianzas con otros sectores. Advirtieron que la lucha no es contra los otros partidos de oposición “que han sido nuestros aliados naturales”.

Los representantes a la Cámara por Bogotá Katherine Miranda e Inti Asprilla elevaron una carta a las bases y militantes de su partido, la Alianza Verde, que han expresado preocupación e incluso, estarían contemplando salirse por las decisiones de la colectividad con miras a la alianza presidencial de 2022.

Actualmente, los verdes hacen parte de la denominada Coalición de la Esperanza, una unión política de centroizquierda conformada por Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán, Ángela María Robledo y Juan Fernando Cristo. Pese a los llamados de otros sectores, los verdes se han opuesto a una alianza con el actual senador Gustavo Petro.

No obstante, en su carta a los militantes y a las bases verdes, los representantes recuerdan que “aún no hay una decisión definitiva” frente a la coalición. No obstante, les piden “reconsiderar o no tomar decisiones” frente a su permanencia en el partido, señalando que lo más apropiado es “esperar la decisión que se dará dentro de los órganos democráticos conforme a los estatutos”.

Ante ello, sin hacer menciones explícitas, Miranda y Asprilla aseguraron que le han pedido al partido “que se comprometa a encontrar el mejor camino para la unidad de los sectores alternativos, bien sea para la primera o para la segunda vuelta presidencial”.

En esa línea, recordaron las elecciones de 2018 cuando, ante las dificultades de una coalición de centroizquierda, no pudieron llegar unidos: “El 2018 nos dejó una gran lección: si no llegamos unidos, vamos a perder de nuevo”.

Para los representantes, “por más discrepancias que pueda haber”, la lucha no es contra los otros partidos de oposición “que han sido nuestros aliados naturales”, sino contra quienes “pretenden seguir gobernando a espaldas del país”.

“En los últimos días, hemos estado escuchando el sentir de muchos de ustedes muy atentamente. Conocemos sus angustias, sus discrepancias y sus preocupaciones, así como también la esperanza que los mueve y el deseo de contribuir para que Colombia avance”, dicen los parlamentarios.

Según los congresistas, los militantes deben ser integrados en las discusiones alrededor de la eventual coalición, no solo en búsqueda de un consenso, sino en pro de una agenda de diálogo con “todos los electos del partido”, encabezada por los presidentes Antonio Navarro y Carlos Ramón González.

“El país necesita un cambio y está en nuestras manos hacerlo realidad. No perdamos esta oportunidad, obremos con serenidad y con suficiente información para incidir en esta decisión”, agregaron.