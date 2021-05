Versiones encontradas: Gobierno reconoce avance, mientras que Comité del Paro ve más de lo mismo

De ambas partes se reconoció la reunión de hoy como un encuentro exploratorio. Al igual que el Diálogo Nacional de 2019, las diferencias se encuentran en lo nominal: para unos sn reuniones que buscan acuerdos, para los otros una negociación.

Sin humo blanco concluyó la reunión entre el Gobierno y representantes del Comité del Paro. Del lado del Ejecutivo, hicieron un balance positivo, aunque sin avances estructurales, mientras que en la otra orilla tildaron el encuentro de “gaseoso” y sin voluntad por parte del presidente Iván Duque para ceder en unos mínimos.

Por eso mismo, anunciaron que convocarán de nuevo a movilizaciones el próximo miércoles 12 de mayo, pues de parte del Comité del Paro exigen que el Gobierno reconozca una negociación y eso implica, a la vez, que se rechace tajantemente el abuso de la Fuerza Pública a la protesta pacífica.

“El Gobierno evadió la palabra negociación y no asumió el compromiso de que no se iba a repetir la represión. Sin eso, para nosotros, no hay garantías”, dijo Diógenes Orguela, expresidente de la Central Unitaria de Trabajo (CUT) y quien estuvo en el encuentro exploratorio.

Precisamente el término “encuentro exploratorio” es en lo que concordaron ambas orillas. “(La reunión de hoy) la veíamos como una reunión exploratoria, en términos de que el Gobierno diera garantías”, señaló Orjuela.

Del otro lado, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, quien fue el vocero ante los medios tras finalizado el encuentro, comentó lo mismo. “Quiero insistir en algo que mencionó el representante de Naciones Unidas, Carlos Ruiz, esta era una reunión exploratoria por solicitud de los miembros del Comité del Paro, así la interpretamos, la valoramos y la presentamos ante ustedes”, comentó Ceballos.

Sobre las diferencias nominales con relación a usar el término negociación o no, Ceballos defendió la postura del Gobierno en cuanto a que lo que propusieron es llegar a un acuerdo. “El presidente ha manifestado el espíritu de construir un espacio respetuoso y productivo de acuerdos. Sabemos que hay diferencias en la terminología. Algunos miembros del Comité del Paro hablan de una negociación. Nosotros queremos ir más allá con toda claridad. El resultado de cualquier negociación es un acuerdo. No se negocia por negociar, sino para llegar a acuerdos”, explicó el comisionado la postura del Ejecutivo.

Para Orjuela, esto es más de lo mismo que el Diálogo Nacional que se instaló en el paro de 2019. “Se están repitiendo las reuniones de (Diego) Molano (exdirector del Departamento Administrativo para la Presidencia) que durante cuatro meses no nos llevó a nada”. El expresidente de la CUT insistió que “se tiene que hacer negociación para llegar a acuerdos”.

Mientras el Comité del Paro dice que espera un cambio en la voluntad del Gobierno para reconocer la negociación y garantizar la protesta sin excesos de la Fuerza Pública, el comisionado de Paz aseguró que por su lado están atentos a una respuesta del Comité para una próxima reunión en la que medien de nuevo Naciones Unidas y la Iglesia Católica, instituciones que ya aceptaron hacer parte ante la eventualidad de un próximo encuentro.

“Respetamos la respuesta positiva de la iglesia y de naciones unidas y también propusimos en ese espíritu un paso siguiente y lo propusimos para que los miembros del Comité lo consideren. No esperábamos una respuesta porque no era el espíritu de esta reunión hacer una declaración conjunta ni informar al país de un acuerdo”, dijo Ceballos.

Ambas partes reconocieron un encuentro respetuoso, en buenos términos, en los que se escuchó, principalmente, a los y las invitadas del Comité del Paro. Así mismo, Ceballos reiteró un mensaje que desde días pasados ha incorporado el Gobierno, de rechazar los excesos de la Fuerza Pública en el marco de las movilizaciones.

“Cero tolerancias a cualquier conducta de miembros de la Fuerza Pública que vaya en contra de la Constitución y la Ley. Pero también una condena clara contra la violación al derecho ciudadano a su integridad física y personal. En ese contexto se hace un llamado de nuevo a todo el país para que cesen los bloqueos, que atentan contra muchos derechos de los ciudadanos: movilidad, salud, por dificultad acceso a los insumos, y derecho de seguridad”.