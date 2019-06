Versiones encontradas por la representación legal del partido ASI

El pasado viernes en la mañana, la vicepresidenta de la colectividad, Berenice Bedoya, quien funge como representante legal, convocó al Comité Ejecutivo a reunión en cumplimiento de los encuentros trimestrales. Lo que no se esperaba ella era que la mayoría del comité no estaba de acuerdo con el cumplimiento de sus funciones y pedían su remoción.

Al interior del partido Alianza Social Independiente (ASI) se vive un ambiente tenso, dividido entre los que apoyan a la vicepresidenta Berenice Bedoya, quien es la encargada de la representación legal a falta de un presidente, y los que piden su reemplazo. Los últimos consideran que ella ha actuado en contravía del estatuto de la colectividad, tomándose atribuciones que, a su juicio, rayan en una dictadura.

El hecho se conoció luego de que Noticias Uno revelara un supuesto golpe de Estado contra Bedoya liderado por el senador Jónatan Tamayo, más conocido como Manguito. Al parecer ocurrió el pasado viernes, cuando el Comité Ejecutivo fue convocado para su reunión trimestral. Sin embargo, el recién nombrado vicepresidente del partido, nombrado por cinco miembros del comité, Antonio Almazo, quien antes del encuentro se desempeñaba como secretario de Comunicaciones y Participación, tiene una versión diferente de lo que ocurrió.

“De los 11 miembros, descontando a uno que renunció y otro que no fue reconocido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), asistimos ocho. Nosotros acudimos al llamado como Comité. La compañera Berenice nos mandó un orden del día que nunca aprobamos. Antes de abrir la votación para comenzar la reunión con base a su orden del día, un compañero propuso uno diferente para que también se pusiera a consideración. La compañera Berenice insistió que ella es la que está al mando y, a modo de protesta, se levantó de la mesa junto a Diego Jaimes y Senaida Epia”, explicó Almaza.

En contraposición, Berenice Bedoya sostuvo que cuando se envió la convocatoria de la reunión, el 23 de mayo, se compartió el orden del día, preguntando a los miembros del comité si querían agregar un tema adicional para tratar en el encuentro.

“Hice el llamado a lista, leí el orden del día para someterlo a votación y uno de los ejecutivos aliados del senador propuso cambiarlo. El secretario general, Diego Jaimes, dijo que eso no se podía hacer, pero se podían plantear modificaciones. El ejecutivo insistió y Jaimes explicó que era ilegal. Se levantó de la mesa, y sostuvo que no se iba a reunir bajos esas condiciones y que iba a esperar al ejecutivo de San José de Guaviare que no había llegado. El miembro de Caquetá y yo también nos retiramos”, dijo a El Espectador Bedoya.

De acuerdo con lo que dijo Almaza a este diario, los cinco miembros que se quedaron en el recinto le pidieron a Bedoya que no se fuera. “Procedimos con la reunión, ya que éramos la mayoría de los asistentes y continuamos con el orden del día”. De esa sesión, nombraron vicepresidente ad hoc, cambiaron las funciones de los ejecutivos y removieron a Bedoya de su cargo y de la representación legal del partido, “facultad consagrada en nuestras funciones en el artículo 24 de nuestro estatuto (…) no hemos violentando el reglamento”, comentó Almaza.

Sin embargo, la vicepresidenta Bedoya dijo que el nombramiento del representante legal está en manos de la Convención Nacional del partido, que se reúne anualmente. Es más, según ella, en el encuentro de marzo, la convención pidió informes de gestión a los ejecutivos que están en desacuerdo con su administración, petición que, dice, tomaron de mala gana.

Siguiendo con el hilo de la historia, en voz de la vicepresidenta, el meollo del asunto comenzó cuando llegó el miembro faltante de Guaviare que estaba en desacuerdo con cambiar el orden del día, según comentó. “Yo soy contadora pública, no abogada, y los que conocen del tema me dijeron que lo que estaban haciendo era ilegal. Por eso me retiro de la reunión. Ellos se molestan y empiezan a gritar, a hacer grabaciones y a ultrajarnos verbal y físicamente”, denunció Bedoya. Desde la otra orilla, sostienen que el compañero del Guavire apareció una vez los cinco ejecutivos terminaron de sesionar.

“El comité propuso cambiar el orden del día, ella (Bedoya) se volvió histérica, cogió al jurídico, al veedor y empezaron a decir que todo era ilegal. El comité siguió normal y con la mayoría cambiaron los roles, quitándole a ella la representación legal. Como se quedó sin las mayorías, hizo todo ese show y nos empezó a atacar, a culparnos de que le hicimos un golpe de Estado. No quiso entregar nada, decía que ella era la que mandaba. Ella dilata la elección del presidente para continuar al mando del partido”, manifestó el senador Tamayo.

Para Berenice Bedoya, el senador fue el que incidió en los cinco miembros del comité para armar el complot. “Se evidenciaba cómo Manguito, hablándoles al oído, se levantaban a pelearnos, mientras él permanecía en una actitud tranquila. El formato que ellos llevaron del orden del día es uno de los que usa el Congreso. Nuestros ejecutivos no tienen acceso a estos documentos. No sé por qué hicieron todo esto, ¿por prebendas? ¿por su rango de senador?”, cuestionó Bedoya.

La tesis de Bedoya sobre esta situación, en la que sigue señalando a Tamayo como el responsable, es la investigación en curso contra su curul por votar en contraposición a la orden que le dio el partido sobre las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. “En el orden del día teníamos que aprobar el nuevo código de ética y seguramente ese era su temor para hacer lo que hizo (…) también es un momento crítico que necesita avales para sus candidatos”, postuló la vicepresidenta.

Tanto para el senador como para Almazo, el argumento que da la vicepresidenta sobre los avales es una mentira. Es más, ellos insisten en que ella, desde ya, comenzó a reconocer candidatos en las regiones sin el consentimiento del comité. “Le dio aval a Rafael Anillo, que era del Polo, en Barranquilla; a Fidel Plata en Soledad; y a Jaime Ramírez en Puerto Colombia”, resaltó Almaza.

A esto, Bedoya respondió: “En cada departamento tenemos una comisión, al igual que en los municipios, sus funciones son las de postular candidatos a las alcaldías, juntas administradoras locales, concejos, gobernaciones y asambleas. Yo no tengo cómo hacerlo. No conozco a las personas en las regiones. Sin embargo, quien firma los avales es el representante legal”. Es más, aseguró que Almaza ya tiene candidatos para Uribia, Villa Nueva y la Gobernación de La Guajira.

Mientras que para Bedoya lo que sucedió el viernes es una sed de poder de algunos de los miembros del comité, para sus contradictores es una actuación de la democracia y de las mayorías dentro del partido, amparados por el estatuto. Por eso, Almaza tiene la seguridad que el Consejo Nacional Electoral (CNE) les dará la razón, ratificando su designación como vicepresidente del partido. Por su parte, Bedoya advirtió que se aplicarán sanciones disciplinarias por lo ocurrido y que continuara en el cargo en tanto la convención nacional lo decida.