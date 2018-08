Viceministro del Interior se retracta de trino contra Gustavo Petro

-Redacción Política

El viceministro de asunto de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Juan Manuel Daza, se retractó en la tarde de este miércoles por una publicación en Twitter, realizada el pasado 26 de junio, en la que acusaba al excandidato presidencial Gustavo Petro Urrego de ser “asesino” y “delincuente”.

“El 26 de junio de 2018, al final de la campaña política, escribí un trino calificando al excandidato @PetroGustavo como “asesino” y “delincuente”. Me retracto de esas afirmaciones y le ofrezco disculpas”, señaló Daza.

Contexto: Petro le pide a nuevo viceministro rectificar un trino de hace dos meses

Seguidamente, agregó: “Después del debate electoral, ahora como funcionario público, mi deber y mi compromiso están en brindar todas las garantías políticas a los colombianos sin ninguna excepción”.

Petro se refirió en la mañana de este miércoles a la publicación del nuevo viceministro del Interior, posesionado hace un par de días por el propio presidente Iván Duque Márquez, y le pidió que rectificara sus palabras.

“Yo nunca he asesinado a nadie ni soy un delincuente. Me rebelé contra un Estado injusto y dictatorial como el del Frente Nacional y su Estado de Sitio. Ud. me calumnia y debe corregir de inmediato su información pública”, dijo Petro, al citar el tuit de Daza.