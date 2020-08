Votación presencial por defensor del Pueblo en Cámara no tiene contentos a todos

Varios representantes han manifestado que se debería habilitar la votación remota para quienes no puedan asistir, ya sea porque tienen más de 60 años o enfermedades preexistentes. Advierten que se les viola su derecho al voto.

Hay incomodidad en la Cámara de Representantes luego de que el presidente de la corporación, Germán Blanco, anunciara el miércoles que la votación para la elección del defensor del Pueblo, que se llevará a cabo este viernes, será presencial. Blanco informó la decisión de la mesa directiva e hizo la claridad, y así lo entendió la plenaria, que solo podrán votar los congresistas que asistan al Capitolio.

En pocas palabras, los representantes que tengan alguna de las condiciones que contiene el decreto 666 de 2020, como enfermedades preexistentes o sean mayores de 60 años y puedan tener una mayor afectación en caso de contagio de la COVID-19, no podrán votar por los candidatos a la Defensoría del Pueblo. El sentido de esa decisión también la confirmó una fuente de la Cámara y ha sido el motivo de la molestia de varios congresistas que pueden tener enfermedades o tener la edad a la que se hace referencia, porque no aceptan que se les quite el derecho de votar desde sus casas de manera remota.

Según Blanco, se respetará la excepción a las personas que están dentro de la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional y deberán certificar, a través de sus respectivas EPS, que tienen enfermedades de base o preexistentes. “También quien se encuentre inmerso en una incapacidad de tipo laboral, certificada por su EPS, porque esa causa por sí sola lo exime de desplazarse de votar por el defensor del Pueblo”, dijo.

Las replicas llegaron. El representante Jairo Cristancho, del Centro Democrático, dijo no estas de acuerdo con la decisión de que sea una obligación la presencialidad en el Capitolio, teniendo en cuenta la cantidad de casos nuevos de COVID-19 que se registran a diario y el número de muertos en el país. “Considero que, si hicimos una votación para la elección de las mesas directivas en las cuales hubo una plataforma que funcionó y nos dijeron que nos daban las garantías, ¿por qué ahora cambiar las reglas del juego?”, comentó.

La decisión también la cuestionó César Lorduy, de Cambio Radical. “No lo digo por mí, yo voy a ir y allá me va a ver. Me preocupa desde el punto de vista jurídico que, si alguien está exceptuado, esa excepción se convierta en la limitación de un derecho que le corresponde a cada uno de los congresistas”, dijo el representante. Lorduy señala que es cierto que la Corte Constitucional ha manifestado que el Congreso debe sesionar de manera presencial, pero también advierte que el alto tribunal hace la claridad que será así siempre que sea posible.

De hecho, la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, sugirió que había mucha gente en el Salón Elíptico en el momento de su intervención y que se debía imponer un límite para el acceso, para evitar la aglomeración de congresistas. “En este momento estamos por encima del tope, presidente”, dijo.

La mesa directiva de la Cámara ya había recibido una comunicación de parte de Álvaro Echeverry, secretario general del Partido de la U, en la que solicita que se reconsidere la decisión de que el voto sea únicamente presencial “y habilitar a los ausentes vía mecanismos tecnológicos para que, en igualdad de condiciones a sus pares presentes en el recinto, puedan ejercer legítimamente su derecho al voto y elegir candidato de su preferencia”.

Hasta el momento, las solicitudes del la U y de varios congresistas están siendo analizadas por la mesa directiva y, según conoció El Espectador, en el transcurso de este día se conocería una decisión, pero hay pocas probabilidades de que se realice la votación por medios virtuales. Lo que está planteado es que los representantes se repartan entre los salones Boyacá, Luis Carlos Galán, el recinto de la plenaria del Senado, la Comisión Primera de Senado, el Salón de la Constitución y el Salón Elíptico de la Cámara.

Según explicó Jorge Humberto Mantilla, secretario de la corporación, todos estos espacios serán desinfectados antes de las reuniones y se mantendrán los topes de personas que puedan estar dentro de los recintos en los momentos de la votación.