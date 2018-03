Voto en blanco fue mayoría en la Circunscripción Indígena al Senado: ¿hay que repetir esa elección?

Redacción Politíca

Feliciano valencia del MAIS y Manuel Viterbo Palchucan de AICO son, por ahora los elegidos. Hay quienes creen que la norma no aplica en las circunscripciones de minorías étnicas. Se viene una batalla jurídica.

Surtida la jornada electoral en la que se escogió el nuevo Congreso de la república 2018-2022 surge un primer debate: el voto en blanco, con 340.798 apoyos, fue mayoría frente a los sufragios depositados en las urnas por las listas de los partidos: 158.915, en la Circunscripción Indígena al Senado.

Y según la Constitución, en su Artículo 258, parágrafo 1°, dice que “deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral”.

Los elegidos hasta el momento en dicha Circunscripción Indígena de Senado son Feliciano Valencia, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y Manuel Bitervo Palchucan, del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). El primero obtuvo 29.449 votos y el segundo 13.533.

Lo que sigue ahora, según fuentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) consultadas por El Espectador, será una batalla jurídica, pues hay quienes creen que esa regla no aplica en el caso de las circunscripciones de las minorías étnicas, donde tampoco aplica el umbral. A su vez, otros consideran que, efectivamente, toca repetir las elecciones, pues la norma constitucional es general y aplica para todos.

De cualquier manera, se trata de un vacío que los jueces y la organización electoral tendrán que entrar a dirimir. En este sentido, ni Feliciano Valencia ni Manuel Bitervo Palchucan tienen, por ahora, asegurado su puesto en el Congreso. Y si toca repetir las elecciones, no podrán volverse a postular.